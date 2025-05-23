Промислова інфляція у квітні уповільнилася до 41,6%. У чому причина

Індекс цін виробників промислової продукції рік до року сповільнився до 41,6%. Минулого місяця цей показник знизився проти березня на 3,7%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Укрінформ.

За даними Держстату, у квітні індекс цін виробників промислової продукції (показник середнього рівня зміни відпускних оптових цін на сировину матеріали та товари проміжного споживання) становив 96,3% березневого показника.

Проте у річному вимірі показник промислової інфляції уповільнився до 41,6% проти 51,9% у березні.

Зазначається, що основним чинником сповільнення промислової інфляції минулого місяця стали ціни на енергоносії (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря), які у порівнянні з березнем знизилися на 8,8%, та на продукцію видобувної промисловості (-4%).

Водночас ціни на енергоносії мають все ще суттєвий вплив на показник промислової інфляції у річному вимірі. Так, у порівнянні з квітнем минулого року вони зросли на 76,4%.

Як повідомлялося, інфляція на споживчому ринку у квітні 2025 року становила 0,7%, порівняно із 1,5% у березні, 0,8% – у лютому та 1,2% – у січні. У річному обчисленні, порівняно із квітнем 2024 року, ціни зросли на 15,1% – це найвищий рівень майже за два роки.