В’єтнам збирається повністю заблокувати Telegram

Міністерство технологій В'єтнаму доручило постачальникам телекомунікаційних послуг заблокувати месенджер Telegram за відмову співпрацювати у боротьбі з імовірними злочинами, скоєними його користувачами.

Про це пише Reuters із посиланням на відповідний урядовий документ.

Як повідомляється, документ наказує телекомунікаційним компаніям вжити заходів для блокування Telegram та повідомити про них Міністерству до 2 червня.

В'єтнамське відомство діє від імені Департаменту кібербезпеки країни після того, як поліція повідомила, що 68% із 9600 каналів та груп Telegram у країні порушили закон, зокрема через шахрайство, незаконний обіг наркотиків та "випадки, підозрювані у зв'язку з тероризмом".

Цей крок відбувся після того, як Telegram не поділився даними користувачів із урядом, коли про це запитували в рамках кримінального розслідування.

Водночас, в'єтнамська поліція та державні новинні агентства неодноразово попереджали людей про можливі злочини, шахрайство та витоки даних у каналах та групах Telegram.

Правляча Комуністична партія В'єтнаму підтримує жорстку цензуру ЗМІ та майже не терпить інакомислення. Країна неодноразово просила такі компанії, як Facebook, Google, YouTube та TikTok, координувати свої дії з владою для викорінення контенту, який вважається "токсичним".

Раніше стало відомо, що месенджер Telegram у 2024 році отримав дохід у $1,4 млрд, що вище $343 млн роком раніше. Компанія також вперше перейшла від збитків до прибутку в $540 млн.