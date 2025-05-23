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Новини
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В’єтнам збирається повністю заблокувати Telegram

В’єтнам збирається повністю заблокувати Telegram

Міністерство технологій В'єтнаму доручило постачальникам телекомунікаційних послуг заблокувати месенджер Telegram за відмову співпрацювати у боротьбі з імовірними злочинами, скоєними його користувачами.

Про це пише Reuters із посиланням на відповідний урядовий документ. 

Як повідомляється, документ наказує телекомунікаційним компаніям вжити заходів для блокування Telegram та повідомити про них Міністерству до 2 червня.

В'єтнамське відомство діє від імені Департаменту кібербезпеки країни після того, як поліція повідомила, що 68% із 9600 каналів та груп Telegram у країні порушили закон, зокрема через шахрайство, незаконний обіг наркотиків та "випадки, підозрювані у зв'язку з тероризмом".

Цей крок відбувся після того, як Telegram не поділився даними користувачів із урядом, коли про це запитували в рамках кримінального розслідування.

Водночас, в'єтнамська поліція та державні новинні агентства неодноразово попереджали людей про можливі злочини, шахрайство та витоки даних у каналах та групах Telegram.

Правляча Комуністична партія В'єтнаму підтримує жорстку цензуру ЗМІ та майже не терпить інакомислення. Країна неодноразово просила такі компанії, як Facebook, Google, YouTube та TikTok, координувати свої дії з владою для викорінення контенту, який вважається "токсичним".

Раніше стало відомо, що месенджер Telegram у 2024 році отримав дохід у $1,4 млрд, що вище $343 млн роком раніше. Компанія також вперше перейшла від збитків до прибутку в $540 млн.

Автор: 

інтернет (1354) В’єтнам (24) соціальні мережі (762) блокування (190) Telegram (159)


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Топ коментарі
+5
А ось країна яка веде криваву війну цього не може зробити.
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23.05.2025 17:00
+3
нам давно потрібно. все що звязона з ФСБ рф - втиравлювати так як Вконтакт
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23.05.2025 17:04
+2
"Правляча Комуністична партія В'єтнаму підтримує жорстку цензуру ЗМІ та майже не терпить інакомислення."

Так ти проти "совка" чи навпаки, хочеш і в Україні його побудувати? А за що тоді воюємо?
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23.05.2025 17:08
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А ось країна яка веде криваву війну цього не може зробити.
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23.05.2025 17:00 Відповісти
Телеграм додаток до ЗЕ,як і Єлдак .Підуть тільки разом!!
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23.05.2025 17:04 Відповісти
"Правляча Комуністична партія В'єтнаму підтримує жорстку цензуру ЗМІ та майже не терпить інакомислення."

Так ти проти "совка" чи навпаки, хочеш і в Україні його побудувати? А за що тоді воюємо?
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23.05.2025 17:08 Відповісти
В країні війна і ворог через телеграм канали вербує тупе продажне бидло ,тому не треба рівняти правельне з грішним.
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23.05.2025 17:16 Відповісти
Ти напевно ще в одноклассниках сидиш, тому ти на запасі)))
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23.05.2025 17:30 Відповісти
Перепрошую, а де ви воюєте: на Тауер брідж чи Бейкер стріт? Куди саме набої вам підносити?
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23.05.2025 17:34 Відповісти
Це соціалістична республіка. Вам кортить back to USSR?
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23.05.2025 18:11 Відповісти
Неудивительно что об этом написал Reutrers. Мейнстримные провладные СМИ на Западе считают своим священным долгом борьбу с Телеграм.
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23.05.2025 17:02 Відповісти
нам давно потрібно. все що звязона з ФСБ рф - втиравлювати так як Вконтакт
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23.05.2025 17:04 Відповісти
не на часі
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23.05.2025 17:05 Відповісти
Особисто мені насерти на той Пилорам, хай хоч згорить!
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23.05.2025 17:11 Відповісти
В'єтнамські чинуші розумніші за українських.
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23.05.2025 17:29 Відповісти
Якщо на 12 му році війни Україна не здатна з цим розібратися то напевне вже і не зможе
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23.05.2025 18:43 Відповісти
В'єтнам треба декомунізувати і бажано напалмом і іншими бомбами бо комунізм це зло
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23.05.2025 20:02 Відповісти

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