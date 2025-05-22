Telegram росіянина Дурова вперше отримав річний прибуток

Месенджер Telegram у 2024 році отримав дохід у $1,4 млрд, що вище $343 млн роком раніше. Компанія також вперше перейшла від збитків до прибутку у $540 млн.

Про це пише Financial Times із посиланням на презентацію компанії, передає Forbes.

Зазначається, що прибуток Telegram підскочив до $540 млн, оскільки месенджер досяг швидкого зростання, попри французький судовий розгляд проти його засновника Павла Дурова.

За словами людей, знайомих із ситуацією, величезні доходи були поділені з потенційними спонсорами перед тим, як Telegram запустив пропозицію облігацій на суму близько $1,5 млрд з метою викупу існуючого боргу. Продаж боргу, який розпочався у 20 травня, може завершитися вже наступного тижня.

Згідно з документами інвесторів, близько половини доходів Telegram у 2024 році у розмірі $1,4 млрд надійшло від того, що компанія називає "партнерствами та екосистемою", тоді як близько $250 млн надійшло від реклами та $292 млн – від преміальних підписок.

Зростання відбувається, попри сумніви щодо майбутнього компанії після затримання її засновника французькою владою в Парижі у серпні минулого року.

Читайте також: Дуров заявив, що кількість активних користувачів Telegram перевищила мільярд

Згідно з документами інвесторів, Telegram планує отримати у 2025 році дохід у розмірі $2 млрд, що на 46% більше у порівнянні з попереднім роком. Компанія також планує отримати прибуток у розмірі $720 млн.

За словами джерел, головний інвестиційний директор Telegram Джон Хайман сказав, що компанія досягла всіх своїх фінансових цілей і що потенційне первинне публічне розміщення акцій можливе, якщо ринки стануть більш дружелюбними.

Компанія також визнала, що французьке розслідування може стати перешкодою для IPO, але зауважила, що проблема може бути вирішена вже цього року, сказало одне із джерел.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Дурова затримали в аеропорту Парижа. Його звинуватили у низці злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю – у тому числі у співучасті в розповсюдженні наркотиків та дитячої порнографії, а також у відмові надавати інформацію на запити уповноважених органів.

Також його звинувачують в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання його месенджера підписниками, зокрема, через відсутність модерації та співпраці зі слідством.

Пізніше Дуров заявив, що Telegram передаватиме правоохоронним органам різних країн світу IP-адреси та номери телефонів користувачів, які порушуватимуть правила користування месенджером, зокрема використовуватимуть його для порушення законодавства. Це вібдуватиметься на підставі офіційних запитів.

Минулого тижня стало відомо, що Дуров виїхав із Франції в ОАЕ за доволом суду.