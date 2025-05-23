Росія вдарила ракетами по Одеському порту, серед співробітників є загиблий і поранені

Російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по Одеському морському порту.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

"На жаль, загинула одна людина – працівник порту. Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Восьмеро отримали поранення – також цивільні працівники підприємства. Четверо з них у важкому стані", – написав віцепрем’єр.

Він додав, що внаслідок атаки пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.

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"Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура", – наголосив посадовець.

Кулеба додав, що загалом за час повномасштабної війни Росія пошкодила та знищила майже 400 обʼєктів портової інфраструктури, а також більше 30 суден. Постраждало 106 цивільних осіб.

Як повідомлялося, транспортний сектор України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни вже зазнав збитків на понад $36 млрд.