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Новини
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"Торговельний безвіз": ЄС збереже квоти для агропродукції з України на рівні 7/12 річних обсягів

Євросоюз вирішив відновити квоти для агропродукції з України на рівні 7/12 від річних обсягів

Європейський Союз вирішив відновити квоти на імпорт сільськогосподарських товарів із України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році для підтримки українських фермерів. Оновлені обмеження набудуть чинності 6 червня.

Про це пише Bloomberg із посиланням на Європейську Комісію. 

Однак, за словами речика Єврокомісії, квоти є тимчасовим заходом, і ЄС працює над переглядом поглибленої та всеохоплюючої зони торгівлі між ЄС та Україною. Квоти, доступні до кінця 2025 року, становитимуть 7/12 від звичайних річних обсягів.

Жодна держава-член не виступила проти цього рішення. Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія та Литва утрималися.

Як зауважує видання, експорт сільськогосподарської продукції має вирішальне значення для економіки України, а легша торгівля з ЄС допомогла українським фермерам подолати великі труднощі, включно з тимчасовою втратою їхнього основного експортного маршруту через Чорне море та виробничими труднощами, спричиненими  замінуаннями та військовим призовом.

Однак сплеск експорту відносно дешевих українських товарів на ринок ЄС призвів до опору з боку місцевих фермерів у таких країнах, як Польща, Угорщина та Словаччина.

Це спровокувало політичне протистояння щодо протекціоністських заходів між сусідніми країнами, деякі з яких, як-от Польща, раніше були сильними союзниками.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які вступлять в силу після того, як із 6 червня припинять діяти автономні торговельні преференції для України, відомі як "торговельний безвіз".

Що відомо про український експорт у ЄС

Як повідомлялося, Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію і діють до 5 червня.

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Своєю чергою у Мінекономіки України назвали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС.

Однак переговори з ЄС про внесення змін до DCFTA ще навіть не розпочалися, визнавала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів. Єврокомісія запропонувала запровадити квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС. Зокрема, на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.

Автор: 

аграрії (1333) квоти (152) сільське господарство (516) експорт (3859) Євросоюз (5183) фермер (234)


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ЄС ДАЛО ЗРОЗУМІТИ "сандали тиснуть наші ноги і з Вами ,нам не по дорозів"
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23.05.2025 19:21 Відповісти
Не мели російської чепухи. Україна,не член ЄС. Квоти і тарифииє для всіх країн імпртрерів с.г.
Для України квоти найвищі, тому що е угода про Ассоціацію і Україні допомагать.
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23.05.2025 20:39 Відповісти
Буенас ночеш."чепуха,Читай уважно-"Європейський Союз вирішив відновити квоти на імпорт сільськогосподарських товарів із України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році для підтримки українських фермерів "чепуха".а повномасштабне вторгнення(війна).хіба вже закінчились???Так хто за рашистом "ногу тут тягне" ???
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23.05.2025 21:44 Відповісти
Скільки податків різних видів сплатили експортери с/г сировини- Каргіл,Луї Дрейфус,Нібулон,Кернел? Чи є кореляція між об'ємом експорту та сплаченими податками?
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23.05.2025 23:54 Відповісти
Основне питання яке повинно бентежити українців-- Зеленський де наші ракети??????
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25.05.2025 09:45 Відповісти

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