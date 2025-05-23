"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги із Києва до Вінниці та Дніпра

"Укрзалізниця" призначила на перші вихідні червня додаткові потяги із Києва у напрямку Вінниці та Дніпра.

Зокрема, додатковий поїзд №267/268 Київ - Вінниця - Київ курсуватиме в обох напрямках 1 та 8 червня, повідомляє пресслужба компанії.

Із Києва потяг відправлятиметься о 08:33 і прибуватиме до Вінниці об 11:46. У зворотному напрямку потяг вирушатиме із Вінниці о 17:39 та прибуватиме до Києва о 20:42. Цей поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння.

Додатковий поїзд №220/219 Київ - Дніпро курсуватиме з Києва та Дніпра 6, 8 та 13 червня наступним розкладом:

із Києва відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:32;

із Дніпра відправлення о 08:23 (6 та 8 червня), о 8:36 (13 червня), прибуття до Києва о 16:17 та 15:31 відповідно.

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Як повідомлялося, державна "Укрзалізниця" звернулася до уряду з проханням виділити 4,3 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету на відшкодування збитків від пасажирських перевезень у прифронтових районах.