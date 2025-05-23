Молдова усуне пов’язану з "Газпромом" компанію від постачання газу споживачам

Державна компанія Energocom упродовж наступних трьох років буде основним постачальником газу споживачам Молдови, у цій ролі вона замінить пов'язаного із російським "Газпромом" постачальника Moldovagaz.

Таке рішення ухвалила Рада правління Національного агентства регулювання в енергетиці (НАРЕ) Молдови на засіданні 23 травня, повідомляє місцеве видання Newsmaker.

У НАРЕ пояснили, що ухвалили таке рішення "з урахуванням ризику того, що після 31 липня 2025 року Moldovagaz більше не зможе надавати державні послуги через недотримання вимог законодавства щодо розподілу діяльності постачання та транспортування природного газу".

"Компанію Energocom вибрали на підставі наступних критеріїв: вона здійснює діяльність на ринку природного газу в Молдові, у неї – один з найвищих оборотів у секторі (понад 7 млрд леїв у 2024 році), функціонально і юридично компанія відокремлена від будь-якої іншої діяльності, не пов'язаної з торгівлею та постачанням природного газу, вона має джерела для постачання необхідного обсягу газу", – заявили у НАРЕ.

Своєю чергою в Energocom уточнили, що відповідно до рішення НАРЕ, з 1 серпня громадяни отримуватимуть та оплачуватимуть послуги постачання газу саме Energocom. Для цього держкомпанія отримає у Moldovagaz базу договорів із кінцевими споживачами. Moldovagaz ще рік працюватиме з клієнтами, поки Energocom не завершить всі процедури для розвитку власної служби.

Коментуючи це рішення НАРЕ, керівник Moldovagaz Вадим Чебан запевнив, що компанія продовжить забезпечувати безперебійну подачу газу кінцевим споживачам, і шукатиме рішення для подолання ситуації, що склалася.

"Необхідно наголосити, що рішення регулятора довели до відома акціонерів компанії", – додав Чебан.

Раніше НАРЕ змінило термін завершення процедури поділу Moldovagaz із дочірньою компанією Moldovatransgaz. Цей термін скоротили до 31 липня цього року замість 30 вересня 2026 року. Якщо компанія не встигне цього зробити, НАРЕ анулює ліцензію Moldovagaz на постачання природного газу.

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту пояснював, що навіть якщо Moldovagaz позбавлять ліцензії, споживачі не залишаться без газу. Для цього НАРЕ наперед обере нового постачальника.

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Як повідомлялося, 50% акцій Moldovagaz належать російському "Газпрому". Ще близько 13% компанії належить окупованому Москвою анклаву Придністров'я, а 35,6% – молдовському уряду.

У грудні минулого року прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан доручив своєму уряду розпочати підготовку до націоналізації газової компанії Moldovagaz.

Ця заява пролунала після того, як "Газпром" попередив про зупинку постачання газу за чинним контрактом з Молдовою з 1 січня 2025 року нібито через непогашену заборгованість.

У підсумку з 11 лютого невизнане Придністров’я почало отримувати російський газ з Угорщини, його постачання оплачуватимуть за кошти наданого Росією кредиту.