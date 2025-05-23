Фонд держмайна продав "Дніпроцивільпроєкт". Ціна на торгах зросла в понад 15 разів

Фонд державного майна провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу Дніпропетровського державного проєктного інституту житлового та цивільного будівництва "Дніпроцивільпроєкт" у Дніпрі.

Про це свідчать дані "Prozorro.Продажі", передає LIGA.net.

Як повідомляється, за актив змагалися 15 учасників, а стартова ціна лота під час торгів зросла в 15,5 раза – з 6,5 млн грн до 101 млн грн без ПДВ.

Переможну ставку запропонувало місцеве ТОВ "Виробнича фірма "Українська Будівельна Корпорація" (бенефіціар – Вікторія Хохлова).

"Дніпроцивільпроєкт" – державне підприємство, що спеціалізується на діяльності у сфері архітектури. Після Другої світової війни інститут проєктував відбудову Дніпропетровська.

Головний офіс "Дніпроцивільпроєкту" розташований у центрі міста Дніпро на вул. Січеславська Набережна, 29. "Дніпроцивільпроєкт" має майно загальною площею 16 826,3 кв. м – зокрема, великі офісні будівлі в Дніпрі та Кривому Розі. Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, не є предметом купівлі-продажу.

Станом на 31 грудня минулого року частину нерухомого майна підприємства загальною площею 1947,66 кв. м передано в оренду відповідно до 18 договорів, граничний термін дії яких – до 7 травня 2029 року.

Підприємство не веде господарчу діяльність щонайменше три роки. Станом на кінець 2024 року прострочена кредиторська заборгованість становила 48,89 млн грн.

Серед умов продажу об'єкта приватизації – погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом і недопущення звільнення працівників підприємства.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України в квітні спрямував до держбюджету 322,94 млн грн, отриманих від приватизації.

До того стало відомо, що лише за два місяці 2025 року Фонд державного майна продав на приватизаційних аукціонах 46 об'єктів державної власності.