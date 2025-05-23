Приватизація к квітні принесла бюджету України майже 323 мільйони. Що продали?

Фонд державного майна України в квітні спрямував до держбюджету 322,94 млн грн, отриманих від приватизації.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк.

Зокрема, за квітень було приватизовано 57 об'єктів приватизовано, відповідно, надходження до бюджету склали 322,94

На аукціонах було продано три масштабні об'єкти, стартова ціна яких зросла в 17 разів.

Серед знакових об'єктів перераховано наступні:

єдиний майноий комплекс держпідприємства "Технік" – продано за 22,5 млн грн (зростання ціни в 17,7 раза),

комплекс у Кропивницькому – продано за 11,2 млн грн, початкова ціна складала 1,81 тис. грн. Тобто ціна об'єкта зросла в 6 189 разів,

єдиний майовий комплекс Харківського інституту землеустрою – продано за 5,5 млн грн, що вдвічі перевищує стартову вартість.

Окрім того, активи російських компаній Limpieza Limited, "ВСМПО-Авісма", "Русал" та "Морський регістр" – стягнуто на користь України.

Як повідомлялося, раніше в травні Кабінет Міністрів затвердив зміни у правилах продажу об’єктів малої приватизації. Раніше державне майно можна було продавати на аукціонах із поетапним зниженням ціни – аж до 99%, через це об’єкти йшли майже за безцінь. Тепер же уряд обмежив зниження стартової ціни на першому аукціоні – не більше ніж на 50%. Уже на повторному аукціоні правило 99% залишається.

До того стало відомо, що лише за два місяці 2025 року Фонд державного майна продав на приватизаційних аукціонах 46 об'єктів державної власності.

На початку травня Фонд державного майна України оголосив аукціон із приватизації 100% державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".