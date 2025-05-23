SkyUp запускає рейси з двох аеропортів Польщі. Куди буде літати?

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 27 травня почне виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Польщі.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Так, авіакомпанія почне літати з Варшави та Катовіце на курорти Кіпру, Болгарії та Греції. Квитки вже можна купити на сайті компанії, їхня вартість становить від 69 до 110 євро в один кінець.

У середині квітня повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp вперше з початку повномасштабного вторгнення відновила регулярні польоти. Перші рейси відбулися з молдовського Кишинева, де базується компанія.

Нагадаємо, через закриття українського неба для цивільної авіації SkyUp обрав аеропорт Кишинева як найближчий міжнародний хаб до України.

Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp протягом 2023 року виконала 10 528 рейсів до 53 країн за 664 маршрутами, що на 36% більше, ніж у 2022 році. Компанія перевезла понад 1,5 млн пасажирів, що на 24% більше порівняно з 2022 роком, та зберегла команду з 1139 фахівців.

У 2023 році компанія співпрацювала на умовах ACMI-контрактів із Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt.