Нацбанк скоротив продаж валюти за тиждень до $618 мільйонів

Продаж доларів Національним банком із 19 до 23 травня зменшився до $618,4 млн проти $755,1 млн попереднього тижня.

Про це свідчать дані регулятора.

При цьому минулого тижня Нацбанк придбав на ринку лише $0,29 млн.

Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $13,6 млрд, а купив – $35,63 млн.

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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.