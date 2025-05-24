АРМА продасть майнінгову ферму, яку незаконно встановили на держпідприємстві

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів продасть майнінгову ферму для видобутку криптовалют, яку раніше незаконно встановили в одній з філій держпідприємства "Ліси України".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Арештоване технічне обладнання передали в управління Агентству ухвалою Личаківського районного суду м. Львова. Ферму використовували у межах злочинної схеми розтрати коштів державного підприємства.

За даними слідства, посадовці філії ДСГП "Ліси України" організували незаконну діяльність майнінгових центрів у службових приміщеннях лісництв. Йдеться про зловживання в умовах воєнного стану з метою особистого збагачення.

Фахівці провели огляд активу: встановлено його наявність, цілісність і придатність до експлуатації. Результати огляду підтверджено висновками комплексної судової комп’ютерно-технічної та комунікаційної експертизи, яка засвідчила справність пристроїв та їх здатність здійснювати майнінг криптовалют за відповідних умов.

АРМА вже готує конкурсну процедуру з відбору суб’єкта реалізації арештованого обладнання.

Як повідомлялося, українські чиновники подали 2 113 декларацій з криптовалютою за 2024 рік. Це на 10% більше, ніж роком раніше, та у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.