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Новини
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АРМА продасть майнінгову ферму, яку незаконно встановили на держпідприємстві

АРМА продасть майнінгову ферму, яку незаконно встановили на держпідприємстві

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів продасть майнінгову ферму для видобутку криптовалют, яку раніше незаконно встановили в одній з філій держпідприємства "Ліси України".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Арештоване технічне обладнання передали в управління Агентству ухвалою Личаківського районного суду м. Львова. Ферму використовували у межах злочинної схеми розтрати коштів державного підприємства.

За даними слідства, посадовці філії ДСГП "Ліси України" організували незаконну діяльність майнінгових центрів у службових приміщеннях лісництв. Йдеться про зловживання в умовах воєнного стану з метою особистого збагачення.

Фахівці провели огляд активу: встановлено його наявність, цілісність і придатність до експлуатації. Результати огляду підтверджено висновками комплексної судової комп’ютерно-технічної та комунікаційної експертизи, яка засвідчила справність пристроїв та їх здатність здійснювати майнінг криптовалют за відповідних умов.

АРМА вже готує конкурсну процедуру з відбору суб’єкта реалізації арештованого обладнання.

Як повідомлялося, українські чиновники подали 2 113 декларацій з криптовалютою за 2024 рік. Це на 10% більше, ніж роком раніше, та у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Автор: 

криптовалюта (639) АРМА (441)


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О боже, яка новина! 24 старих відеокарт, які добре якщо вдасться продати хоча б по 300 доларів, а скоріше це взагалі нікому з юросіб не цікаво - грандіозна сума, щоб тим займалася аж ціла АРМА і влаштовувала аукціон. Навряд чи виручені кошти покриють хоча б зарплати чиновників, які тим будуть займатися. Але всі новинні сайти сайти про це написали. Як же - АРМА ефективно працює!
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25.05.2025 14:41 Відповісти
Краще б узаконили, дбл, був би додатковий прибуток..бо одні борги.
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26.05.2025 07:29 Відповісти

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