Литва заборонить в’їзд росіянам із небіометричними паспортами

Литовський уряд ухвалив рішення припинити визнання небіометричних паспортів громадян Росії дійсними проїзними документами для в'їзду на свою територію.

Про це свідчить спільний наказ міністрів закордонних справ та внутрішніх справ Литви, передає Європейська правда.

Нові правила набудуть чинності 1 червня 2025 року, а для іноземців із посвідкою на проживання в Литві або в іншій країні Європейського Союзу, Європейської економічної зони чи Шенгенської зони – з 1 грудня 2025 року. Таким чином, у громадян буде час на заміну старих документів на біометричні.

Винятком стануть громадяни Росії, які подорожують транзитом через Литву залізницею між Калінінградом і рештою території Росії.

"Ми приєднуємося до інших країн ЄС, які вже запровадили подібні обмеження. Біометричні паспорти складніше підробити, тому наші громадяни почуватимуться безпечніше", – сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

У виняткових випадках громадянам РФ (представникам демократичних сил, опозиції, незалежних ЗМІ та громадянського суспільства) можуть дозволити в'їзд із небіометричним паспортом, якщо мета поїздки відповідає національним інтересам Литви.

Водночас такий дозвіл сам по собі не є гарантією в’їзду – Державна прикордонна служба ухвалюватиме окреме рішення щодо кожного запиту громадянина РФ згідно з Кодексом Шенгенських кордонів.

Таке рішення було ухвалене через те, що небіометричні закордонні паспорти Росії не відповідають рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації. У них відсутні інтегровані у паспорт біометричні дані (відбитки пальців, зображення обличчя), які забезпечують надійну ідентифікацію, і тому їх легше підробити.

У квітні стало відомо, що Франція перестане визнавати п'ятирічні російські закордонні паспорти без біометричних даних як дійсні документи для в'їзду до країни.