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"Укрзалізниця" продовжила обмеження руху для низки поїздів до станції Ворохта

АТ "Укрзалізниця" продовжило обмеження маршруту низки поїздів західного напрямку до станції Ворохта на тлі ремонтних робіт після просадки колії на дільниці Ясіня-Вороненко у Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, у добу 26 травня всі нижчезазначені поїзди курсуватимуть до/з Ворохти:

  • №95/96 Київ – Рахів – Київ;
  • №5/6 Запоріжжя – Ясіня – Запоріжжя;
  • №15/16 Харків – Ясіня – Харків;
  • №25/26 Одеса – Ясіня – Одеса;
  • №357/358 Київ – Ясіня – Київ;
  • №33/34 Кривий Ріг – Ясіня – Кривий Ріг.

Як і раніше, пасажирів цих рейсів доставлятимуть автобусними трансферами в обох напрямках з кінцевих станцій скорочених маршрутів.

Як повідомлялося, 22 травня на Закарпатті під коліями провалилася земля. Через це тимчасово перекрито рух на дільниці Ясіня-Вороненко у Закарпатській області.

Автор: 

Укрзалізниця (4803) Закарпатська область (279)


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