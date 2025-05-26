Споживання електроенергії зростає, через негоду є знеструмлення у двох областях

Енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії в Україні. Водночас унаслідок негоди без світла залишилися понад 30 населених пунктів у двох областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що через дощ та пориви вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені 32 населені пункти у двох областях. Бригади обленерго вже почали відновлювальні роботи. Заживити абонентів планують до кінця доби.

Щодо споживання світла, то станом на 9:30, його рівень був на 7,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Цьому сприяла хмарна погода з дощем у більшості регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Водночас у неділю, 25 травня, добовий максимум був на 4,9% нижчим, ніж попередньої неділі – 18 травня. Це пояснюється суттєвим потеплінням на всій території України.

Як повідомлялося, на початку квітня "Енергоатом" вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня збирається завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України.

При цьому Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік таким чином, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.