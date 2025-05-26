Вклади українців у банках за три роки зросли на пів трильйона

Станом на 1 травня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (також і фізичних осіб-підприємців) в українських банках склала 1,43 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Зазначається, що з 1 травня 2022 року по 1 травня 2025 року загальний приріст вкладів громадян склав 587,4 млрд грн, з яких 466,9 млрд грн – реальне зростання, тобто без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 травня 2025 року вклади у національній валюті становлять 918,3 млрд грн (+25,5 млрд грн за квітень), вклади в іноземній валюті – 510 млрд грн (+10 млрд грн).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11%. Сума їх вкладів склала майже 157 млрд грн.

Найбільше українців – 57,2% – мають вклади від 10 грн до 200 тис. грн. Водночас у структурі загального обсягу вкладів їхня частка становить 28,15%.

Понад половина всіх коштів (50,15%) сконцентрована за рахунок вкладів понад 600 тис. грн. Вони перебувають на руках лише 0,56% українців.

У Фонді гарантування нагадали, що з квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банк.