Ціни на газ у Європі зросли через скорочення видобутку на великому родовищі у Норвегії

Ціни на природний газ у Європі зростають на тлі оголошення про незаплановане скорочення потужностей на гігантському родовищі Тролл у Норвегії. Це ще обмежило постачання від найбільшого постачальника регіону.

Як пише Bloomberg, 26 травня базові ф’ючерси зросли на 2,2%, продовжуючи зростання чотирьох тижнів поспіль, передає Forbes.

Трейдери дедалі більше стурбовані доступністю палива через масштабний сезон технічного обслуговування в Норвегії та ризики зростання попиту в інших регіонах, що споживають газ і конкурують із Європою.

Зазначається, що Європа перебуває під тиском, адже необхідно поповнити величезні підземні сховища після минулої зими, яка залишила їх більш спорожнілими, ніж зазвичай.

Несподівані відключення чи сплески попиту ускладнюють залучення додаткових обсягів газу. Хоча наразі поповнення сховищ триває, ціни залишаються волатильними через новини про перебої, що компенсувало понад половину втрат квітня.

Як повідомлялося, турецькі дослідники виявили в Чорному морі нове родовище природного газу обсягом 75 млрд кубометрів. Його економічна цінність оцінюється в $30 млрд.