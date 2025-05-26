ЄІБ надасть 300 мільйонів євро гарантій для торгівлі ЄС з Україною

Європейський інвестиційний банк надасть експортні кредитні гарантії на 300 млн євро для компаній, які ведуть зовнішню торгівлю з Україною.

Про це заявила президентка ЄІБ Надя Кальвіньо перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах з питань розвитку в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Компанії, які експортують в Україну, отримають кредитні гарантії від банку на 300 млн євро, каже Надя Кальвіньо.

"Хочу повідомити, що ми підписали перші угоди з експортно-кредитними агентствами по всьому ЄС. Відтепер європейські компанії можуть звертатися до своїх національних експортно-кредитних агентств, щоб мати доступ до європейських гарантій під час торгівлі з Україною", – заявила вона.

"Цей продукт експортних кредитних гарантій, який ми запустили, має 300-мільйонний бюджет, і на нього вже було здійснено передплату. Ми отримали запити від національних експортно-кредитних агентств на суму понад 400 млн євро", – додала Кальвіньо.

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За словами очільниці ЄІБ, "зараз ми досягли крейсерської швидкості у впровадженні проєктів, що фінансуються ЄІБ в Україні".

"Що два тижні ми відкриваємо новий проєкт. Йдеться про транспортну, енергетичну інфраструктуру, лікарні, школи, дитячі садки, університети, водну інфраструктуру, місцевий транспорт, муніципальні послуги по всій країні. Ми також говоримо про підтримку приватного сектору.", – розповіла вона.

Вона вважає, що у майбутньому ЄІБ продовжить посилювати підтримку України, намагаючись максимізувати вплив на місцях.

Як повідомлялося у квітні, ЄІБ надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.