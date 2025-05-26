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Новини
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"Дестабілізує французький ринок": В уряді Франції поскаржилися на імпорт української курятини та зерна

В уряді Франції поскаржилися на імпорт української курятини та зерна

Пільгові умови для експорту м’яса птиці та зернових з України до ЄС дестабілізували внутрішній ринок Франції, тому уряд країни наполягатиме на необхідності знайти баланс між підтримкою України та захистом власного виробника.

Про це міністерка сільського господарства Франції Анні Женевар заявила перед початком засідання Ради ЄС з питань сільського господарства 26 травня у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Анні Женевар наголосила, що український пільговий експорт м’яса птиці та зернових дестабілізували французькі ринки.

"Я підтримую будь-яку позицію, яка забезпечує баланс між необхідністю підтримати країну, що зазнала нападу, і необхідністю захистити власне виробництво. Ви знаєте, що коли митні збори були зняті, це негайно і глибоко дестабілізувало низку галузей в нашій країні", – розповіла Женевар.

"Я маю на увазі птахівництво. Я також бачу в зерновій сфері, що зерно не входить до угод, і якщо подивитися на динаміку імпорту, зокрема з України, то він також дестабілізує наші власні виробництва", – уточнила міністерка.

З огляду на це, вона наголосила, що "підтримка України не може здійснюватися без урахування наслідків, які це може мати для наших власних виробництв. Пошук цього балансу видається мені необхідним".

Читайте також: "Торговельний безвіз": ЄС збереже квоти для агропродукції з України на рівні 7/12 річних обсягів

Як повідомлялося, Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію і діють до 5 червня.

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Своєю чергою у Мінекономіки України назвали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС.

Своєю чергою Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту до ЄС, які вступлять в силу після того, як із 6 червня припинять діяти автономні торговельні преференції для України, відомі як "торговельний безвіз". Зокрема, ЄС відновить квоти на імпорт сільськогосподарських товарів із України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році для підтримки українських фермерів.

Автор: 

зерно (1879) торгівля (913) Франція (655) експорт (3859) курятина (176) Євросоюз (5186)


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Топ коментарі
+4
А цифры для сравнения можно?
Или это очередной популизм политиков.
Давно во всех странах для популизма, когда сами обосрались, разгоняют тему, что во всем виновата Украина.
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26.05.2025 13:58
+3
головне.що рашистська продукція не шкодить французам "во благо".плять
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26.05.2025 13:52
+3
То кричать, що в світі невистачає продуктів, тепер кричать шо ринок перенасищений...
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26.05.2025 14:08
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Ви тому ракети "зажали"?
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26.05.2025 13:45 Відповісти
Хай перестануть імпортувати. Самі імпортують і самі скаржаться.
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26.05.2025 13:48 Відповісти
головне.що рашистська продукція не шкодить французам "во благо".плять
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26.05.2025 13:52 Відповісти
А цифры для сравнения можно?
Или это очередной популизм политиков.
Давно во всех странах для популизма, когда сами обосрались, разгоняют тему, что во всем виновата Украина.
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26.05.2025 13:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=j_xwqavRFU4&t=50s Макрон "вхопив лящя" від Макронихи
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26.05.2025 14:00 Відповісти
Он як! Виявилося, що найкращі наші чорноземи та їх продукція, нікому в Європі не потрібні. У самих вистачає. А крику було...
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26.05.2025 14:06 Відповісти
То кричать, що в світі невистачає продуктів, тепер кричать шо ринок перенасищений...
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26.05.2025 14:08 Відповісти
..а хто захоче везти зерно у Судан..чи Чад.... де невідомо..чи заплатять... і невідомо..як доставити...щоб воно доїхало. Франція...Польща...Італія поруч... і гарантії..і безпека.... Так що не пересмикуйте... )))
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26.05.2025 14:14 Відповісти
Тоді не треба галасувати шо хтось десь голодає. Якщо Європі болить тільки власна економічна вигода то не треба говорити шо їй шкода тих хто голодує. А то як з кацапами хороводи нафто-газові хороводили то було добре, а як кацап нажерся-напився і йому імперська моча в голову вдарила то почали думати, як шоб кацап на них не пішов і щоб на каву з круасанами в тихому Брюселі і далі пити. А стікають кров'ю нехай українці.
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26.05.2025 14:21 Відповісти
Франція не голодує, везіть туди, де голодують. Вас пусти в гостях за стіл, то ви хазяям ноги свої в суп покладете. Добре, що вони не читають Цензор та ваші коментарі.
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26.05.2025 22:12 Відповісти
А чому ми повинні туди везти? І шо значить пусти за стіл? Та від тебе кацапсятиною тхне за кілометри! VPNокацап довбаний!
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27.05.2025 05:52 Відповісти
Чого Європейці ні разу за час війни не згадали про обсяги зернових та інших продуктів з раші. Якось цю тему всі постійно обходять стороною і навіть непримеримі польскі фермери.
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26.05.2025 14:17 Відповісти
При чем украденными украинскими зерновыми!!!
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26.05.2025 14:54 Відповісти
бедолаги
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26.05.2025 14:42 Відповісти
Французы не хотят дестабилизировать в Украине рынок дешевым мясом, сыром или автомобилями?!?!🤣🤪🤡🥳 ********** 😊🤪🤣🥳
Нужно подымать цены жабоедам, чтобы не дестабилизировать дешёвыми товарами!!
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26.05.2025 14:53 Відповісти
У вас все французьке дешево, вони мито на ввезення не платять у вас, хіба у статті не написано про одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію, то ще автомашини у вас французькі дешевші, ніж у Європі, з місцевими конкурують?
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26.05.2025 22:23 Відповісти
Українським агробаронам обміліє потік валюти. Скиглення буде на весь світ які вони бідні та нещасні. Як вони годують замурзаних дітей Африки та Сирії з Палестиною. Погугліть скільки землі в одних руках мають польські, французькі та інші єврофермери. Україна взяла за взірець Аргентину де в одних руках мільйони гектарів. Тому там і харчі дорожчі ніж в сусідніх країнах.
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26.05.2025 16:24 Відповісти
Панове ! В подивіться назви топ-футбольних клубів України. В чи не багато в тих назвах слів "Агро" , "Колос", "Нива" ....? Є грошики , є !!!
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26.05.2025 19:56 Відповісти

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