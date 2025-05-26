"Дестабілізує французький ринок": В уряді Франції поскаржилися на імпорт української курятини та зерна

Пільгові умови для експорту м’яса птиці та зернових з України до ЄС дестабілізували внутрішній ринок Франції, тому уряд країни наполягатиме на необхідності знайти баланс між підтримкою України та захистом власного виробника.

Про це міністерка сільського господарства Франції Анні Женевар заявила перед початком засідання Ради ЄС з питань сільського господарства 26 травня у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Анні Женевар наголосила, що український пільговий експорт м’яса птиці та зернових дестабілізували французькі ринки.

"Я підтримую будь-яку позицію, яка забезпечує баланс між необхідністю підтримати країну, що зазнала нападу, і необхідністю захистити власне виробництво. Ви знаєте, що коли митні збори були зняті, це негайно і глибоко дестабілізувало низку галузей в нашій країні", – розповіла Женевар. "Я маю на увазі птахівництво. Я також бачу в зерновій сфері, що зерно не входить до угод, і якщо подивитися на динаміку імпорту, зокрема з України, то він також дестабілізує наші власні виробництва", – уточнила міністерка.

З огляду на це, вона наголосила, що "підтримка України не може здійснюватися без урахування наслідків, які це може мати для наших власних виробництв. Пошук цього балансу видається мені необхідним".

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Як повідомлялося, Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію і діють до 5 червня.

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Своєю чергою у Мінекономіки України назвали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС.

Своєю чергою Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту до ЄС, які вступлять в силу після того, як із 6 червня припинять діяти автономні торговельні преференції для України, відомі як "торговельний безвіз". Зокрема, ЄС відновить квоти на імпорт сільськогосподарських товарів із України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році для підтримки українських фермерів.