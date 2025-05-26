"Істерики та страшилки": Голова Податкової відповів на критику Гетманцева щодо боргу з відшкодування ПДВ

Залишок не відшкодованих сум ПДВ станом на 1 травня справді перевищив 30 мільярдів гривень, проте називати цю суму боргом некоректно, адже щодо більшої її частини тривають перевірки.

Про це голова Державної податкової служби Руслан Кравченко написав у Telegram.

За його словами, станом на 1 травня 2025 року платникам відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ, що на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. При цьому заявлена до відшкодування сума ПДВ виросла до 63,5 млрд грн. Торік ця сума була на 16 млрд менша.

"Щодо залишку. Одразу пораджу: припиняйте істерики та страшилки про "невпинне зростання". Не лякайте країну та всіх, хто подав заявки на відшкодування ПДВ. Залишок ПДВ, який перебував у роботі станом на 1 травня, – 30,4 млрд грн", – написав Кравченко.

Він уточнив, що із загальної суми залишку:

4,4 млрд грн – суми ПДВ, за якими з 24 по 30 квітня були завершені перевірки, а заявки знаходились на виконанні в Казначействі. Після узгодження сум ці кошти протягом 5 днів було відшкодовано платникам;

14,5 млрд грн – суми ПДВ, за якими тривають камеральні перевірки;

3,6 млрд грн – суми ПДВ, за якими тривають документальні перевірки;

7,7 млрд грн – суми ПДВ, за якими триває узгодження результатів перевірок за наслідками адміністративного або судового оскарження.

"26 млрд гривень – це сума, за якою тривають камеральні, документальні перевірки або узгодження результатів таких перевірок. Автоматичного відшкодування по ній бути не може, бо вона може бути зменшена після перевірок чи судового оскарження. Тож така сума не є заборгованістю з відшкодування ПДВ!... Податкова працює, у робочому процесі щодня змінюються суми, дані, рішення. Незмінними залишаються лише істерики окремих осіб – вони стабільні, як ніколи", – додав Кравченко.

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Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив, що підприємці почали скаржитися на затримку з відшкодуванням ПДВ.

За його словами, станом на 1 квітня залишок не відшкодованих сум ПДВ становив 26,46 млрд грн, збільшившись лише у березні на 1,84 млрд грн. Станом на 1 травня залишок не відшкодованих сум ПДВ зріс до 30,36 млрд грн, переважно за рахунок збільшення обсягу заявок від бізнесу, щодо яких призначено різноманітні перевірки.