Російський ринок обвалився на 100 мільярдів рублів на тлі погроз Трампа

Різкі заяви президента США Дональда Трампа, який назвав "божевільним" Володимира Путіна і погрожував посилити санкції проти Росії, різко обвалили російський фондовий ринок.

Про це пише The Moscow Times.



Зазначається, що індекс Мосбіржі впав на 1,51%, втративши близько 100 млрд рублів капіталізації за кілька годин торгів, і відкотився до позначки 2727 пунктів, а раніше опускався до 2719 пунктів – найнижчого рівня з початку квітня.



Найбільше втратив "Газпром", папери якого обвалилися на 3,5%. Акції "Сбєрбанку" та ВТБ подешевшали на 1,5% та 2,4% відповідно. Також обвал прискорили повідомлення, що Євросоюз готується відключити ще 20 російських банків від системи SWIFT.



Акції "Роснєфті" впали на 1,4%, "Совкомфлоту" – на 2,6%, "Сєвєрстал" – на 2%, "Аерофлоту" і "Магніту" – на 2,2%.



За словами аналітика ПСБ Євгена Локтюхова, ситуація відображує "погіршення геополітичного фону та затягування переговорів щодо України".



Водночас на думку аналітика "Алор Брокера" Олексія Антонова, головні причини падіння криються в слабкості російського бізнесу. "Більшість великих компаній зафіксували зниження фінансових показників, а деякі стали збитковими... Далі буде гірше. Другий квартал обіцяє бути ще менш успішним для ринку загалом".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити усю Україну, проте це обернеться крахом для Росії