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Новини
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Російський ринок обвалився на 100 мільярдів рублів на тлі погроз Трампа

Російський ринок обвалився на 100 мільярдів рублів на тлі погроз Трампа

Різкі заяви президента США Дональда Трампа, який назвав "божевільним" Володимира Путіна і погрожував посилити санкції проти Росії, різко обвалили російський фондовий ринок.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що індекс Мосбіржі впав на 1,51%, втративши близько 100 млрд рублів капіталізації за кілька годин торгів, і відкотився до позначки 2727 пунктів, а раніше опускався до 2719 пунктів – найнижчого рівня з початку квітня.

Найбільше втратив "Газпром", папери якого обвалилися на 3,5%. Акції "Сбєрбанку" та ВТБ подешевшали на 1,5% та 2,4% відповідно. Також обвал прискорили повідомлення, що Євросоюз готується відключити ще 20 російських банків від системи SWIFT.

Акції "Роснєфті" впали на 1,4%, "Совкомфлоту" – на 2,6%, "Сєвєрстал" – на 2%, "Аерофлоту" і "Магніту" – на 2,2%.

За словами аналітика ПСБ Євгена Локтюхова, ситуація відображує "погіршення геополітичного фону та затягування переговорів щодо України".

Водночас на думку аналітика "Алор Брокера" Олексія Антонова, головні причини падіння криються в слабкості російського бізнесу. "Більшість великих компаній зафіксували зниження фінансових показників, а деякі стали збитковими... Далі буде гірше. Другий квартал обіцяє бути ще менш успішним для ринку загалом".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче захопити усю Україну, проте це обернеться крахом для Росії

Автор: 

акція (333) біржа (538) росія (14360) Трамп Дональд (653)


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Топ коментарі
+2
Це добре.
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26.05.2025 15:12
+1
Це перемога рудої курви..
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26.05.2025 15:20
+1
Економіка цибнула під потяг..
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26.05.2025 15:22
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26.05.2025 15:12 Відповісти
Економіка цибнула під потяг..
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26.05.2025 15:22 Відповісти
Рудий зарубав бабцю сокирою..
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26.05.2025 15:23 Відповісти
Це перемога рудої курви..
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26.05.2025 15:20 Відповісти
1.5 процента - це потужно!
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26.05.2025 15:25 Відповісти
Хоч щось обнадійливе крах економіки призводить до бунтів і погромів дасть бог кацапи самознищаться всі і всюди
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26.05.2025 15:27 Відповісти
Не зважайте, ця руда макака під вечір об'явить путьку "любімой жєной" і акції плигнуть догори.
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26.05.2025 15:33 Відповісти
Це всього лярд доларів. Всього. Лярд.
У них по заначках ще лярдів 100 лежить
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26.05.2025 15:34 Відповісти
Нагадаю, що три роки тому після повномасштабного вторгнення мосбіржу спецом закрили, бо такий обвал був. Тому вони це все проходили і ... нічого страшного для них не сталося...
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26.05.2025 15:56 Відповісти

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