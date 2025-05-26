Директорка Фонду розвитку інновацій Мінцифри піде з посади через чотири місяці після призначення, – ЗМІ

Керівниця Фонду розвитку інновацій (об'єднує оборонний кластер Brave1 і Український фонд стартапів (USF)) Наталя Кушнерська залишить свою посаду.

Наразі вона ще перебуває на посаді, але невдовзі відбудеться її офіційна відставка, пишуть видання ain.ua та Forbes Ukraine із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видань, після цього Кушнерська залишиться працювати у системі Мінцифри, але її майбутня посада та проєкт невідомі.

У пресслужбі Brave1 поки не коментують інформацію. Кушнерська також відмовилася від коментарів.

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Як повідомлялося, наприкінці січня Міністерство цифрової трансформації призначило Наталію Кушнерську директоркою Фонду розвитку інновацій, що об'єднує Український фонд стартапів (USF) та кластер Brave1. З 2023 року вона майже два роки очолювала ініціативу Brave1, а до того протягом 15 років очолювала івент-агенцію Diplomat Service.