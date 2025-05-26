Поблизу Індії затонув контейнеровоз під управлінням росіянина з небезпечним вантажем. У команді були українці

Поблизу берегів Індії 25 травня внаслідок повені затонув контейнеровоз під прапором Ліберії. Екіпаж, у якому були й українці, вдалося врятувати.

Як пише India Shipping News, судно перевозило 640 контейнерів, серед яких 13 з небезпечним вантажем, передає hromadske.

З огляду на те, що вантаж пішов на дно, берегова охорона країни оголосила повну готовність до реагування на забруднення. Однак наразі про розлив нафтопродуктів не повідомляли.

За даними Міністерства оборони Індії, деякі контейнери містять карбід кальцію, який використовується в хімічній промисловості. На борту судна також було близько 370 тонн палива та нафти, передає ЦТС.

Контейнеровоз почав тонути ввечері 24 травня. Тоді берегова охорона Індії повідомляла, що активно координує рятувальні операції, зокрема для надання допомоги залучили літаки.

Судно повністю пішло на дно 25 травня. 21 члена екіпажу, серед яких були громадяни України, Грузії та Філіппін, врятували одразу, ще трьох – після того, як корабель уже затонув.

Капітаном корабля є росіянин Олександр Іванов. За його словами, до крену судна призвели технічні проблеми та погана погода. Точніше визначити причини можна буде після розслідування фахівцями компанії-судновласника.