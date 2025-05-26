Сербія продовжила контракт на імпорт газу з Росії. Країна не обмежувала імпорт російських енергоносіїв

Сербія та Росія підписали нову домовленість до чинного газового контракту – з 1 червня до 30 вересня цього року Сербія отримуватиме 6,1 млн кубометрів газу щодня за ціною 290 євро за тисячу кубометрів.

Про це повідомив генеральний директор державної компанії Srbijagas Душан Баятович, передає LIGA.net.

Як зазначається, умови поставок залишилися такими самими, як і в основному контракті, – ціна визначена за нафтовою формулою.

"На практиці це означає, що ми зможемо заповнити сховища в Угорщині та "Банатському Дворі" (підземне сховище в Сербії, – ред.) і добре підготуємося до зими", – сказав Баятович.

Він також уточнив, що газ для домогосподарств не подорожчає, а для підприємств стане дешевшим, якщо не буде серйозних коливань на ринку.

За словами Баятовича, наступна мета країни – погодити стабільні поставки на рівні 8 млн кубометрів щодня, з додатковими 4 млн кубометрів у морозні дні.

Баятович додав, що через інтерес багатьох країн до "Турецького потоку", який лишився єдиним стабільним маршрутом поставок газу до Європи, Сербія намагається гарантувати собі довгострокові обсяги.

На відміну від багатьох країн Європи, Сербія, яка є країною-кандидатом у Європейський Союз із 2012 року, не ухвалювала рішення про обмеження імпорту російських енергоресурсів. Сербія отримує російський газ трубопроводом "Турецький потік" через Туреччину та Болгарію. Очікується, що країна споживатиме близько 2,7 млрд кубометрів газу цього року, імпортуючи понад 90% загального обсягу. Із 2023 року Сербія імпортує газ з Азербайджану через Болгарію, але, як і раніше, багато в чому залежить від російських поставок.

У березні цього року повідомлялося, що Сербія веде переговори про укладання нового контракту на постачання газу із Росії, який буде розрахований одразу на 30 років.

Наразі Сербія закуповує газ у Росії за трирічним контрактом, який набув чинності у 2022 році та спливає у травні 2025 року. Ціни на газ за цією угодою є одними з найнижчих у Європі, неодноразово заявляли представники влади Сербії.

У травні 2022 року президент Сербії Олександр Вучич заявив, що домовився з президентом ВР Владіміром Путіним про нову угоду на поставки російського газу протягом трьох років. Основний обсяг російського газу Сербія отримує в обхід України – через трубопровід "Турецький потік".