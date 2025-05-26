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Новини
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Гривня знижується, євро знову коштує більше 47 грн: НБУ встановив офіційний курс на вівторок

Офіційний курс долара і євро НБУ на 27 травня

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США, курс євро знову перевищив психологічну позначку 47 грн.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 27 травня, на рівні 41,5707 грн/$, порівняно із 41,5094 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 30 копійок до 47,2950 грн за євро. 22 квітня він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2201) гривня (1566) курс (1521) НБУ (9337) обмін валюти (723)


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Це така банкірська народна гра.
Їм вона ніколи не ***********.
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26.05.2025 16:26 Відповісти
Ну відверто кажучі євро і до долара зростає
Цим і відрізняється коли країною/блоком країн керують економісти , а коли - клоуни
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26.05.2025 16:27 Відповісти
а що обдирання ніщебродів з олх не допомогає втримати курс??пора ввести податок на податок)))
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26.05.2025 16:35 Відповісти

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