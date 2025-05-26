Угорщина та Сербія збираються побудувати нафтопровід до кінця 2027 року

Угорщина та Сербія планують до кінця 2027 року побудувати нафтопровід, який дозволить поставляти російську нафту в Сербію.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Укрінформ.

Інвестиційний проєкт планується завершити до 2027 року, довжина трубопроводу на території Угорщини становитиме від 180 до 190 км.

Сійярто зазначив, що в Центральній Європі зараз триває масштабна реструктуризація енергопостачання. При цьому він знову розкритикував Україну за припинення транзиту російського газу до Європи, відзначивши натомість посилення ролі Сербії, яка, за його словами, стала ключовою транзитною країною для енергозабезпечення.

На сьогодні через Сербію до Угорщини щодня надходить понад 20 млн кубометрів природного газу.

Угорщина та Сербія також планують розширити співпрацю в електроенергетиці, зокрема подвоїти пропускну здатність електромереж між країнами.

Раніше ЗМІ писали, що на початку квітня уряд Сербії затвердив план будівництва 113-кілометрового нафтопроводу, що з'єднає країну з Угорщиною. Сербська частина нафтопроводу, річна пропускна здатність якого становитиме 5,5 млн тонн нафти, пролягатиме від Хоргоша, поблизу угорського кордону, до нафтового терміналу "Транснафти" в Новому Саді.

Угода між Сербією та Угорщиною щодо будівництва спільного нафтопроводу була підписана в червні 2023 року. Загальна довжина трубопроводу становитиме понад 300 кілометрів, він з'єднає сербське місто Новий Сад з приймальною станцією російського трубопроводу "Дружба" в угорському місті Сазхаломбатта.

Раніше стало відомо, що Сербія та Росія підписали нову домовленість до чинного газового контракту – з 1 червня до 30 вересня цього року Сербія отримуватиме 6,1 млн кубометрів газу щодня за ціною 290 євро за тисячу кубометрів.

У березні повідомлялося, що угорська нафтогазова компанія MOL вивчає можливості для інвестування в нові енергетичні проєкти в Росії.