Обсяги іпотечного кредитування знову впали, більше половини позик – у Києві та області, – НБУ

Українські банки у березні 2025 року видали 427 іпотечних кредитів на загальну суму 795 млн грн, що менше, ніж у лютому та березні.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Зокрема, ️232 кредити на 437 млн грн було видано на первинному ринку нерухомості, з них 87 на 168 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно (тобто на квартири у ще недобудованих будинках). Ще 195 кредитів на 358 млн грн банки видали на придбання житла на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за наданими кредитами становила 8% річних на первинному ринку та 9,5% на вторинному ринку.

"Яякість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів за перший квартал скоротилася з 18,5% до 15% (більшою мірою через зростання обсягу нових кредитів, але й обсяг NPL скоротився)", – зауважили в НБУ.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано:

у Київській області (145 договорів на загальну суму 287 млн грн, або 36% від загального обсягу);

️у місті Києві (95 договорів на 196 млн грн);

️у Львівській області (20 договорів на 42 млн грн);

️в Івано-Франківській області (23 договори на 39 млн грн);

️у Волинській області (13 договорів на 24 млн грн).

"Як і раніше, переважну більшість кредитів на купівлю нерухомості було надано в межах державної програми доступного кредитування житла єОселя. Триває перебудова програми, тож зростання портфеля іпотечних кредитів дещо уповільнилося, однак ця перебудова необхідна для подальшого розвитку ринку", – додали у Нацбанку.

Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків.

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Як повідомлялося, за даними НБУ, у лютому 2025 року українські банки видали 516 іпотечних кредитів на загальну суму 926 млн грн.

У січні 2025 року українські банки видали 475 іпотечних кредитів на загальну суму 867 млн грн.

У грудні 2024 року українські банки видали 379 іпотечних кредитів на загальну суму 672 млн грн, що більш ніж удвічі менше, ніж у листопаді. Цей показник також виявився найменшим із червня 2023 року.

У Нацбанку пояснювали, що на зменшення обсягів видачі іпотеки приблизно на третину вплинули запроваджені восени минулого року зміни до програми "єОселя". Цими змінами більшості категорій позичальників заборонили брати кредити на придбання квартир у будинках віком понад 3 роки. У Мінекономіки пояснювали, що такі вимоги до віку нерухомості мають допомогти розвитку будівельної галузі.