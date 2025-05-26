Місія МВФ завершує роботу в Україні, очікуємо на новий транш на $500 мільйонів, – Шмигаль

За результатами роботи чергової місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка працювала протягом минулого тижня, Україна сподівається отримати ще один транш за Програмою розширеного фінансування (EFF) в обсязі близько $500 мільйонів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками зустрічі із місією МВФ на чолі з її головою Гевіном Греєм.

"Сьогодні відбулася конструктивна розмова щодо подальшої співпраці України з МВФ. Місія Фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми, який передбачає транш в розмірі близько $500 млн. Розраховуємо на позитивний результат для нашої держави", – написав Шмигаль.

Він запевнив представників МВФ, що уряд України продовжує реформування економіки.

"Серед пріоритетів: удосконалення механізмів управління публічними інвестиціями, удосконалення роботи митниці, покращення інвестиційного клімату. Також на зустрічі обговорили відновлення України та залучення фінансового сектору до цього процесу, інвестиції у відбудову та використання заморожених російських активів", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд 20 травня розпочав місію щодо восьмого перегляду Extended Fund Facility (EFF) – чотирирічної програми розширеного фінансування для України у розмірі $15,5 млрд, затвердженої в березні 2023 року.

Під час роботи місії планувалося обговорити плани щодо мобілізації внутрішніх доходів, забезпечення боргової стійкості та продовження структурних реформ у фінансовому секторі, а також просування реформи управління публічними інвестиціями та реформування інфраструктури фінансового ринку для залучення приватного фінансування, повідомляли у Національному банку.