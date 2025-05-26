"Безкоштовних грошей не буває": У Нацбанку відреагували на скасування кредитних лімітів для військових

Мораторій на нарахування штрафів та відсотків за кредитами для військовослужбовців, законодавчо запроваджений у 2014 році, може ускладнювати для них доступ до споживчого кредитування, зокрема у вигляді кредитних лімітів на картках.

Така ситуація потребує об’єктивної оцінки та можливих законодавчих змін, повідомили у пресслужбі Національного банку України (НБУ) у відповідь на запит агентства Інтерфакс-Україна.

"Наразі склалася ситуація, коли мораторій щодо нарахування штрафних санкцій та сплати відсотків за невиконання зобов’язань стосовно військовослужбовців та їх дружин/чоловіків замість того, щоб допомагати, може стати причиною обмеження доступу військових до споживчих кредитів, зокрема в формі кредитного ліміту по карткам (на заставні кредити мораторій не розповсюджується)", – визнали в НБУ.

У Нацбанку нагадали, що запроваджений у 2014 році мораторій щодо нарахування штрафних санкцій та сплати відсотків за невиконання зобов’язань стосовно військовослужбовців та їх дружин/чоловіків був спрямований на захисників, які доєдналися до лав ЗСУ і на той час мали заборгованість за кредитами.

"Несподіваний початок війни, мобілізація, вимагали швидкого рішення для підтримки наших захисників, які отримували споживчі кредити ще до війни, і пішовши до лав ЗСУ потребували підтримки для врегулювання питання сплати за кредитом", – пояснили у Нацбанку.

Однак кількість військових за три роки повномасштабної війни значно зросла, і надання нових безвідсоткових споживчих кредитів може створити виклик для банківської системи, зауважили в НБУ.

"Безкоштовних грошей у банків не буває. Банки сплачують відсотки за депозитами та мають покривати операційні витрати. Потенційні збитки банків створюють ризики передусім для вкладників та можуть негативно вплинути на їх довіру до банківської системи", – наголосили у Нацбанку.

У пресслужбі регулятора додали, що банки вже активно пропонують військовим безоплатне користування преміальними банківськими пакетами, додатковими послугами і готові рухатися в розширені своїх пропозицій для захисників.

На думку НБУ, в умовах ринкової економіки будь-який мораторій має лише короткочасний ефект, а в більш тривалій перспективі призводить до обмеження пропозиції товарів та послуг, яких він стосується, з часом стримуючи розвиток того чи іншого напрямку. У якості прикладу в центробанку навели запровадження державного регулювання цін на пальне на початку повномасштабного вторгнення, яке призвело до його тимчасового дефіциту на ринку.

"Національний банк завжди відкритий до діалогу з цього питання і ми вже неодноразово піднімали це його в дискусіях з представниками уряду і парламенту з метою формування спільної об’єктивної оцінки ситуації та вироблення можливих законодавчих ініціатив, спрямованих на збалансоване вирішення вказаного питання", – додали у Нацбанку.

Читайте також: Видатки держбюджету на виплати військовим зросли до 97 мільярдів на місяць, – Мінфін

Як повідомлялось, дискусія щодо мораторію загострилася після нещодавньої резонансної скарги клієнта monobank, яка розповів, що після інформування ним банку про статус військовослужбовця той зменшив кредитну ставку до нуля, але одночасно знизив до нуля і кредитний ліміт. У соцмережах дописувачі зазначали, що це проблема не лише monobank, а й багатьох великих банків. Співзасновник monobank Олег Гороховський теж заявив, що за схожою схемою працюють всі великі банки.

"Тобто ми за вже виданими кредитами відсотки не нараховуємо, але не видаємо нових. У нас просто немає безкоштовних ресурсів для цього", – писав банкір.

Відповідно до п.15 ст.14 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців" банкам та іншим установам заборонено нараховувати відсотки, штрафи й пеню за кредитами військовослужбовцям, призваним під час мобілізації або тим, хто бере участь у заходах із захисту країни під час особливого періоду.