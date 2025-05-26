Суд конфіскував активи власника мережі АЗС Oil Transit. Більшість із них лишилася на окупованій території

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила рішення про накладення санкції та стягнула в дохід держави активи громадянина РФ – власника мережі АЗС, що працює на тимчасово окупованій території.

Таке рішення Апеляційна палата ВАКС ухвалила 26 травня, задовольнивши скаргу Міністерства юстиції на рішення суду першої інстанції, який у квітні відмовився конфіскувати ці активи, повідомила пресслужба суду.

"За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС задовольнила апеляційну скаргу представника позивача. Рішення ВАКС скасовано, натомість ухвалено нове рішення, яким до громадянина РФ – власника мережі АЗС на тимчасово окупованій території застосовано санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ "Про санкції", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, суд стягнув у дохід держави транспортні засоби, об’єкти нерухомості, корпоративні права та кошти, що належать вказаній особі.

Рішення про стягнення активів у дохід держави набуло законної сили та не підлягає подальшому оскарженню, додали в Апеляційній палаті ВАКС.

Читайте також: Родичі екскерівника Харківського ТЦК накупили автівок під час війни на 5 мільйонів: САП вимагає їх конфіскувати

Згідно з реєстром судових рішень, йдеться про Олексія Попова, засновника ПП "Юг Ойл" та ТОВ "Транс Ойл 1", які входять у групу компаній Oil Transit, передає Інтерфакс-Україна.

Основна діяльність цієї групи – продаж палива. Група володіє мережею автозаправних станцій у Запорізькій та Херсонській областях, а також нафтобазою у Вінницькій області.

За даними Мін'юсту, Попов є громадянином РФ, після початку повномасштабного вторгнення він залишився на окупованій РФ території і продовжив підприємницьку діяльність. За даними міністерства, він контролює мережу АЗС "Oil Transit" та співпрацює з окупаційною владою через компанію "Фенікс", яка постачає пальне на окуповані території.

Загалом Oil Transit володіла близько 10 АЗС, здебільшого на тимчасово окупованій території, писало галузеве видання enkorr, а також нафтобазою на Вінниччині.