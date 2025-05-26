Експорт українського зерна у травні виявився вдвічі меншим, ніж торік

Україна станом на 26 травня цього року від початку 2024-2025 маркетингового року (липень 2024 – червень 2025) експортувала 37,72 млн тонн зернових і зернобобових культур, із яких 2,45 млн тонн було відвантажено в травні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як зазначається, станом на 29 травня минулого року загальний показник відвантажень становив 46,35 млн тонн, зокрема в травні – 4,95 млн тонн.

Із початку поточного сезону було експортовано:

пшениці – 14,64 млн тонн (у травні – 732 тис. тонн),

ячменю – 2,29 млн тонн (26 тис. тонн),

жита – 10,8 тис. тонн (0),

кукурудзи – 20,23 млн тонн (1,69 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 26 травня оцінюється в 63,7 тис. тонн (у травні – 5,1 тис. тонн), зокрема пшеничного – 59,4 тис. тонн (5 тис. тонн).

Як повідомлялося, Україна станом на 14 квітня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень 2024 – червень 2025) експортувала 33,89 млн тонн зернових і зернобобових культур, із яких 1,07 млн тонн було відвантажено в квітні.

До того Міністерство сільського господарства США (USDA) збільшило прогноз експорту Україною пшениці на 0,5 млн тонн – до 16 млн тонн, без змін залишило експорт кукурудзи – 22 млн тонн, а виробництво пшениці та кукурудзи – 23,4 млн тонн і 26,8 млн тонн відповідно.

Перед тим стало відомо, що український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.