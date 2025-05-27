Найбільший банк Таїланду почав блокувати рахунки росіян. У країні проживають до 50 тисяч громадян РФ

Карти найбільшого банку Таїланду Bangkok Bank перестали працювати у тисяч росіян. Масове блокування розпочалося 25 травня.

Про це пише Mash, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, російські туристи та релоканти заполонили офіси банку для з'ясування обставин.

За словами росіян, банк дозволяє зняти заощадження, але відмовляє в продовженні обслуговування рахунків. Користуватися картами можна лише тим громадянам РФ, які мають довгострокову візу, перебувають у шлюбі з тайцями або мають нерухомість у країні.

У Таїланді постійно мешкають від 40 тис. до 50 тис. росіян.

Bangkok Bank – найбільший комерційний банк Таїланду та один із провідних банків Південно-Східної Азії. Він обслуговує понад 17 млн клієнтів і має велику мережу відділень по всьому світу. Bangkok Bank був єдиним банком, який відкривав рахунки туристам.

Офіційних коментарів від банку не надходило, однак заходи можуть бути пов'язані з недавнім розкриттям масштабної схеми з переведення в готівку переказів, отриманих незаконним шляхом. 21 травня влада Таїланду заарештувала чотирьох співробітників неназваного банку в Паттайї за відкриття іноземцям із туристичними візами 15 рахунків, куди потім надійшли понад 100 млн бат. Більшу частину грошей майже відразу зняли й після цього іноземці покинули Таїланд. Повідомлялося, що переведені в готівку кошти були доходами від телефонного шахрайства.

У квітні стало відомо, що громадянам Росії та Білорусі із шенгенською візою категорії D, яка дає можливість перебувати в країні Європейського Союзу від 90 до 365 днів, заборонили користуватися грошима на рахунках у литовському онлайн-банку Paysera.

У березні повідомлялося, що період безвізового перебування в Таїланді планують скоротити з 60 днів до 30 днів для зниження ризиків використання такого в'їзду для ведення нелегального бізнесу.