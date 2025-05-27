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Новини
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Найбільший банк Таїланду почав блокувати рахунки росіян. У країні проживають до 50 тисяч громадян РФ

Найбільший банк Таїланду почав блокувати рахунки росіян

Карти найбільшого банку Таїланду Bangkok Bank перестали працювати у тисяч росіян. Масове блокування розпочалося 25 травня.

Про це пише Mash, передає The Moscow Times. 

Як повідомляється, російські туристи та релоканти заполонили офіси банку для з'ясування обставин.

За словами росіян, банк дозволяє зняти заощадження, але відмовляє в продовженні обслуговування рахунків. Користуватися картами можна лише тим громадянам РФ, які мають довгострокову візу, перебувають у шлюбі з тайцями або мають нерухомість у країні

У Таїланді постійно мешкають від 40 тис. до 50 тис. росіян.

Bangkok Bank – найбільший комерційний банк Таїланду та один із провідних банків Південно-Східної Азії. Він обслуговує понад 17 млн клієнтів і має велику мережу відділень по всьому світу. Bangkok Bank був єдиним банком, який відкривав рахунки туристам.

Офіційних коментарів від банку не надходило, однак заходи можуть бути пов'язані з недавнім розкриттям масштабної схеми з переведення в готівку переказів, отриманих незаконним шляхом. 21 травня влада Таїланду заарештувала чотирьох співробітників неназваного банку в Паттайї за відкриття іноземцям із туристичними візами 15 рахунків, куди потім надійшли понад 100 млн бат. Більшу частину грошей майже відразу зняли й після цього іноземці покинули Таїланд. Повідомлялося, що переведені в готівку кошти були доходами від телефонного шахрайства. 

У квітні стало відомо, що громадянам Росії та Білорусі із шенгенською візою категорії D, яка дає можливість перебувати в країні Європейського Союзу від 90 до 365 днів, заборонили користуватися грошима на рахунках у литовському онлайн-банку Paysera.

У березні повідомлялося, що період безвізового перебування в Таїланді планують скоротити з 60 днів до 30 днів для зниження ризиків використання такого в'їзду для ведення нелегального бізнесу.

Автор: 

банки (6998) росія (14372) Таїланд (70) рахунки (243) блокування (190)


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Бідні, бідні кацопоїди... Тепер їм прийдеться конкурувати х місцевими повіями.
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27.05.2025 08:31 Відповісти
Потрібно в усіх країнах світу блокувати кацапські рахунки, вилучати кошти та депортувати лаптів на паРашу. Тому що де б кацап не був, він буде туди кликати війну та рускій мір своїм язіком.
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27.05.2025 08:40 Відповісти
*********** нещодавно показали у декількох країнах Європи та світу своїми парадами пабєдабєсія, як вони відносяться до тих країн, де мешкають і як вони усіх на бую вертіли. Причому-в Європі живуть і її ж ненавидять. Бидло усередині кацапа знищити неможливо, де б воно не жило.
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27.05.2025 08:51 Відповісти
та нічого московити там стать змінять і будуть заробляти наліком (пропустив попереду літеру А)))) на пляжах....
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27.05.2025 08:44 Відповісти
Капец Таїланду! пуйло скоро прийде захищати права язичників!
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27.05.2025 09:06 Відповісти
Ого скільки вощів в Таїланді.
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27.05.2025 09:09 Відповісти
Цікаво а якій з них процент донатить на орків, чи відсилає якісь кошти додому
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27.05.2025 09:24 Відповісти
От русофоби 😂
І бандерівцями їх не назвеш 😆
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27.05.2025 09:29 Відповісти
Поїдуть далі, на Філіпіни.
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27.05.2025 09:40 Відповісти

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