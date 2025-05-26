Саудівська Аравія скасовує заборону на алкоголь, що діяла з 1952 року

Саудівська Аравія в 2026 році дозволить контрольований продаж і споживання алкоголю. Така зміна є частиною підготовки країни до міжнародних заходів, включно з міжнародною виставкою "Експо-2030" та Чемпіонатом світу з футболу 2034 року. Алкоголь був повністю заборонений у Саудівській Аравії в 1952 році.

Про це пише The Economic Times.

Продаж алкоголю обмежать певними районами. Буде включено близько 600 місць по всій Саудівській Аравії, переважно йдеться про готелі, курорти та зони, розроблені для туристів.

У дозволених місцях можна буде продавати пиво, вино та сидр. Міцніші алкогольні напої будуть заборонені.

Також уряд Саудівської Аравії не дозволить вживати алкоголь у житлових будинках, магазинах чи громадських місцях. Власне виробництво алкоголю теж залишиться забороненим.

Продавати алкоголь зможуть лише ліцензовані заклади та навчений персонал, і продаж здійснюватиметься за встановленими процедурами. Такі правила розроблені відповідно до звичаїв та стандартів країни.

Алкогольна політика є частиною програми "Бачення 2030". Це національний план Саудівської Аравії щодо розвитку економіки, який спрямований на розширення сфери туризму, розваг та гостинності. Влада країни вважає, що ці зміни допоможуть створити робочі місця та залучити іноземні інвестиції.

Раніше в травні повідомлялося, що Кабінет Міністрів України обмежив повноваження обласних державних адміністрацій забороняти продаж алкогольних напоїв.

До того стало відомо, що світове споживання вина минулого року зменшилося на 3,3% порівняно з попереднім роком і становило 214,2 млн гектолітрів, і це найнижчий показник з 1961 року.