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Новини Відключення електроенергії
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Мешканців двох районів Києва попередили про зниження тиску води: тестуватимуть підготовку до блекауту

Мешканців двох районів Києва попередили про зниження тиску води

У вівторок, 27 травня, із 10:00 до 15:00 можливе тимчасове пониження тиску в системах водопостачання Солом’янського та Голосіївського районів Києва.

Це пов'язано із підготовкою до роботи системи водопостачання в умовах відсутності електропостачання, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

"У Києві проведуть тренування міських служб для забезпечення стабільного водопостачання в разі знеструмлення через обстріли Це чергові планові навчання, які місто системно проводить на обʼєктах критичної інфраструктури в умовах воєнного стану", – пояснили у КМДА.

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На час проведення навчань для забезпечення місцевих мешканців питною водою автоцистерни розташують за адресами:

  • ️перехрестя вул. Академіка Стражеска та вул. Героїв Севастополя;
  • ️перехрестя вул. Миколи Шепелєва та вул. Новопольової;
  • ️вул. Сім’ї Ідзиковських, 35;
  • ️просп. Повітряних Сил, 84;
  • ️перехрестя вул. Юлії Здановської та пров. Коломийського.

"Київводоканалі" просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, що є частиною необхідних тренувань і підготовки міських служб", – додали у КМДА.

Автор: 

КМДА (864) Київ (4703) Київводоканал (76) водопостачання (209) відключення світла (603)


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