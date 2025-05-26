Мешканців двох районів Києва попередили про зниження тиску води: тестуватимуть підготовку до блекауту
У вівторок, 27 травня, із 10:00 до 15:00 можливе тимчасове пониження тиску в системах водопостачання Солом’янського та Голосіївського районів Києва.
Це пов'язано із підготовкою до роботи системи водопостачання в умовах відсутності електропостачання, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
"У Києві проведуть тренування міських служб для забезпечення стабільного водопостачання в разі знеструмлення через обстріли Це чергові планові навчання, які місто системно проводить на обʼєктах критичної інфраструктури в умовах воєнного стану", – пояснили у КМДА.
На час проведення навчань для забезпечення місцевих мешканців питною водою автоцистерни розташують за адресами:
- ️перехрестя вул. Академіка Стражеска та вул. Героїв Севастополя;
- ️перехрестя вул. Миколи Шепелєва та вул. Новопольової;
- ️вул. Сім’ї Ідзиковських, 35;
- ️просп. Повітряних Сил, 84;
- ️перехрестя вул. Юлії Здановської та пров. Коломийського.
"Київводоканалі" просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, що є частиною необхідних тренувань і підготовки міських служб", – додали у КМДА.
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