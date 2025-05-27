У Раді пропонують встановити нові штрафи для водіїв за перевищення швидкості
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13314, який передбачає запровадження пропорційності відповідальності за перевищення швидкості руху транспортних засобів. Тобто чим більше перевищення швидкості, тим суворіше покарання.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зокрема, народні депутати пропонують таку градацію за перевищення встановлених обмежень швидкості руху:
- >10 км/год – 340 грн;
- >20 км/год – 680 грн;
- >30 км/год – 1360 грн;
- >40 км/год – 1700 грн;
- >60 км/год – 2720 грн;
- >80 км/год – 3400 грн.
До того ж, якщо перевищення швидкості спричинило створення аварійної обстановки – позбавлення права керування на строк від 6 місяців до 1 року.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності для іноземних перевізників вантажів та пасажирів у разі здійснення незаконних каботажних перевезень територією України.
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Траси призначені для швидкого сполучення, а не для того щоб ментRpи набивали собі кишені!!
В два горла жирете прокляті.
>10 км/год - 340 грн;>20 км/год - 680 грн;>30 км/год - 1360 грн;>40 км/год - 1700 грн;>60 км/год - 2720 грн;>80 км/год - 3400 грн.
Тобто якщо перевищити на 90 і більше то всьо норм? штрафувати не будуть, бо у мене болід із формула 1?
Тай болід непотрібен. Під знак 50 можна й 150 їхати. З нинішніми авто це цілком можливо.
1 невиконана обіцянка штраф -10 штук баксів
2 невиконана обіцянка - 100 штук баксів
3 невиконана обіцянка - 10 років з конфіскацією.