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Новини
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У Раді пропонують встановити нові штрафи для водіїв за перевищення швидкості

У Раді пропонують встановити нові штрафи для водіїв за перевищення швидкості

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13314, який передбачає запровадження пропорційності відповідальності за перевищення швидкості руху транспортних засобів. Тобто чим більше перевищення швидкості, тим суворіше покарання.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зокрема, народні депутати пропонують таку градацію за перевищення встановлених обмежень швидкості руху:

  • >10 км/год – 340 грн;
  • >20 км/год – 680 грн;
  • >30 км/год – 1360 грн;
  • >40 км/год – 1700 грн;
  • >60 км/год – 2720 грн;
  • >80 км/год – 3400 грн.

До того ж, якщо перевищення швидкості спричинило створення аварійної обстановки – позбавлення права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності для іноземних перевізників вантажів та пасажирів у разі здійснення незаконних каботажних перевезень територією України.

Автор: 

авто (4164) ПДР (115) водії (69) штраф (1118)


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Топ коментарі
+7
Підтримую закон в тій частині, коли при перевищенні швидкості створена аварія. За такі дії водій повинен відповідати більш суворо. Все інше - чергова "стрижка". Нахіба карати за перевищення швидкості на шляхопровідах з встановленими відбійниками? Взяти наприклад трасу Київ-Рівне. Дуже гарне дорожне покриття, полоси розмежовані відбійниками. Але по всі трасі кожні декілька кілометрів встановлені обмежувальні знаки. А за поворотами стоять ментRри з "фарами" - стрижуть бабло.
Траси призначені для швидкого сполучення, а не для того щоб ментRpи набивали собі кишені!!
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27.05.2025 10:08
+5
Дармоїди знов за своє. Спецперепустки кому могли вже по два рази продали? Жирні тилові менти вже батьківщину від ворога захистили? Немає «доходів»?
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27.05.2025 11:18
+3
І Раді нєх. робити (відбувають номер), і ментам "на хліб" буде.
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27.05.2025 09:59
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І Раді нєх. робити (відбувають номер), і ментам "на хліб" буде.
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27.05.2025 09:59 Відповісти
Підтримую закон в тій частині, коли при перевищенні швидкості створена аварія. За такі дії водій повинен відповідати більш суворо. Все інше - чергова "стрижка". Нахіба карати за перевищення швидкості на шляхопровідах з встановленими відбійниками? Взяти наприклад трасу Київ-Рівне. Дуже гарне дорожне покриття, полоси розмежовані відбійниками. Але по всі трасі кожні декілька кілометрів встановлені обмежувальні знаки. А за поворотами стоять ментRри з "фарами" - стрижуть бабло.
Траси призначені для швидкого сполучення, а не для того щоб ментRpи набивали собі кишені!!
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27.05.2025 10:08 Відповісти
В розділі "бізнес" ..
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27.05.2025 10:57 Відповісти
Шо пацани ? Нєхватка ?
В два горла жирете прокляті.
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27.05.2025 10:58 Відповісти
За 10 км. штрафувати? Та це стндартна похибка навіть у заводів-виробників ТЗ. ніякий ********* в авто точно не показує швидкість руху. А враховуючи, як у нас паліцаї тими трукамами користуються...
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27.05.2025 11:09 Відповісти
Спробуй це розкажи поліціянту у Польщі, або Німеччині. Але ж ми за кордоном чемні стаємо всі. Це раз. Два: «похибку» саме роблять для цього : щоби не порушували.
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27.05.2025 15:08 Відповісти
Я з України не тікав, тому мені якось до того, які там правила в Польші, не дуже цікаво. Я тебе здивую, ти як водій, мав би в авто дивитися на покажчик спедометра, ну і як би на нього орієнтуватися.
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27.05.2025 15:47 Відповісти
Дармоїди знов за своє. Спецперепустки кому могли вже по два рази продали? Жирні тилові менти вже батьківщину від ворога захистили? Немає «доходів»?
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27.05.2025 11:18 Відповісти
Інфляція. А поліцаям потрібно своїх личинок і лярву на Мальдіви звозити. Це у вас всіх війна. А у поліцаїв жнива
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27.05.2025 12:16 Відповісти
Зокрема, народні депутати https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/56465 пропонують таку градацію за перевищення встановлених обмежень швидкості руху:

>10 км/год - 340 грн;>20 км/год - 680 грн;>30 км/год - 1360 грн;>40 км/год - 1700 грн;>60 км/год - 2720 грн;>80 км/год - 3400 грн.

Тобто якщо перевищити на 90 і більше то всьо норм? штрафувати не будуть, бо у мене болід із формула 1?
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27.05.2025 12:45 Відповісти
Ви неуважно читали. >80 км/год - це більше за 80 км./год.
Тай болід непотрібен. Під знак 50 можна й 150 їхати. З нинішніми авто це цілком можливо.
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27.05.2025 12:49 Відповісти
Дякую
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27.05.2025 12:50 Відповісти
штраф - це покарання за порушення правил, а не спосіб наповнення бюджету
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27.05.2025 12:55 Відповісти
Я ще пропоную штрафи народним депутам :

1 невиконана обіцянка штраф -10 штук баксів

2 невиконана обіцянка - 100 штук баксів

3 невиконана обіцянка - 10 років з конфіскацією.
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27.05.2025 13:01 Відповісти
Пзд, в законодавстві у різних сферах купу прогалин. Всі вони давно відомоі. Особливо у сфері протидії корупції. Чому Рада не займається цим
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27.05.2025 15:06 Відповісти
Давно пора. Але цифри всерівно замалі. Пернвищення швидкості має самий більший відсоток причин аварій на жорогах. Ну ви ж всі не такі, правда ж. Але якби штраф був 1000 баксів за +20, то всі би стали дуже чемні, і не качали права там де треба і не треба
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27.05.2025 15:06 Відповісти

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