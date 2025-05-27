У Раді пропонують встановити нові штрафи для водіїв за перевищення швидкості

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13314, який передбачає запровадження пропорційності відповідальності за перевищення швидкості руху транспортних засобів. Тобто чим більше перевищення швидкості, тим суворіше покарання.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зокрема, народні депутати пропонують таку градацію за перевищення встановлених обмежень швидкості руху:

>10 км/год – 340 грн;

>20 км/год – 680 грн;

>30 км/год – 1360 грн;

>40 км/год – 1700 грн;

>60 км/год – 2720 грн;

>80 км/год – 3400 грн.

До того ж, якщо перевищення швидкості спричинило створення аварійної обстановки – позбавлення права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності для іноземних перевізників вантажів та пасажирів у разі здійснення незаконних каботажних перевезень територією України.