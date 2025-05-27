Банк розвитку Ради Європи виділить Україні 50 мільйонів євро на іпотеку для переселенців

Україна та Банк розвитку Ради Європи підписали угоду на 50 млн євро, яка допоможе забезпечит житлом внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram.

"Підписали нову угоду з Банком розвитку Ради Європи на суму 50 мільйонів євро. Це ще один крок у нашій спільній роботі з відновлення та забезпечення житлом тих, хто його втратив через війну", – зазначив він.

За його словами, ці кошти підуть на надання понад 1100 пільгових іпотек для переселенців. Кредитування передбачає фіксовану ставку 3%, термін до 30 років, а подати заявку можна через портал "Дія".

Як додав Кулеба, це вже друга спільна програма з БРРЄ. У 2024 році сторони підписали угоду на 100 млн євро, завдяки якій понад 7600 українців отримали компенсацію за зруйноване житло.

Як повідомлялося, українські банки у березні 2025 року видали 427 іпотечних кредитів на загальну суму 795 млн грн, що менше, ніж у лютому та березні.

У Нацбанку пояснювали, що на зменшення обсягів видачі іпотеки приблизно на третину вплинули запроваджені восени минулого року зміни до програми "єОселя". Цими змінами більшості категорій позичальників заборонили брати кредити на придбання квартир у будинках віком понад 3 роки. У Мінекономіки пояснювали, що такі вимоги до віку нерухомості мають допомогти розвитку будівельної галузі.