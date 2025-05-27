Негода спричинила знеструмлення у двох областях, енергетики закликають заощаджувати світло

Унаслідок негоди на ранок 27 травня повністю або частково знеструмлений 51 населений пункт у двох областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи на лініях уже тривають.

Водночас споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Станом на 9:30, його рівень був на 2,6% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина – менша хмарність в окремих регіонах, що зумовлює ефективнішу роботу побутових СЕС.

Утім, 26 травня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,7% вищим, ніж у п’ятницю 23 травня.

"Враховуючи погодні умови та низьку ефективність роботи сонячних електростанцій, сьогодні є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, за можливості – обмежте користування потужними електроприладами з 10:00 до 22:00", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, "Укренерго" закликало українців змінити час активного енергоспоживання залежно від факторів, що впливають на ситуацію в енергосистемі. Однією з причин, зокрема, стала прохолодна погода з нічними заморозками, що спричинила вищий рівень споживання електроенергії.