Україна відкрила новий маршрут для імпорту газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідне рішення передбачає проведення єдиного аукціону для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції до України – орієнтовно 3 млн кубометрів на добу, що дозволить імпортувати до 1 млрд кубометрів газу на рік.

Нацкомісія ухвалила рішення про погодження надання Оператором ГТС України спільного продукту послуг транспортування разом з операторами газотранспортних систем Болгарії (Bulgartransgaz), Греції (DESFA SA), Молдови (VestMoldTransgaz SRL) та Румунії (Transgaz SA).

"Такий крок сприятиме підвищенню привабливості українського ринку природного газу, а також розширенню можливостей диверсифікації джерел постачання. Це, своєю чергою, зміцнить енергетичну безпеку регіону в умовах збройної агресії з боку РФ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.