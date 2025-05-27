Польща задоволена скасуванням "торговельного безвізу" для України, – міністр Секерський

Уряд Польщі вітає відновлення довоєнного торговельного режиму з Україною з 6 червня.

Про це міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив під час візиту до Брюсселя для участі у зустрічі Ради з сільського господарства та рибальства ЄС (AGRIFISH), передає Інтерфакс-Україна із посиланням на Euractiv.

Ця заява пролунала перед другим туром президентських виборів у Польщі, що відбудуться найближчими вихідними. вирішальними виборами у ці вихідні. Питання торгівлі агропродукцією з Україною є особливо актуальним у Польщі, оскільки імпорт з України останніми роками спричинив протести місцевих фермерів, зазначає видання.

"Це цифри, які є дуже сприятливими для нас, тому що ці обсяги дуже низькі", – сказав Секерський, коментуючи відновлення дії квот на імпорт аграрної продукції до ЄС з 6 червня.

Польський міністр заявив, що майбутні переговори про можливе збільшення цих квот вимагатимуть "певного діалогу" і що обговорення того, наскільки слід лібералізувати сільськогосподарський ринок для українських товарів, також залежатиме від врегулювання війни між Україною та РФ.

Своєю чергою міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль під час виступу у Раді з сільського господарства та рибальства заявив, що уряд країни має на меті домовитися про розширення квот на експорт аграрної продукції до ЄС до кінця липня.

Він також зауважив, що рішення ЄС обмежити торгівлю аграрною продукцією з Україною призведе до великих втрат для української економіки 2025 року та підірве зусилля щодо включення країни до єдиного ринку блоку.

Коваль нагадав, що війна знищила інші основні галузі промисловості України, такі як хімічна та сталеливарна, внаслідок чого сільське господарство почало відігравати значно більшу роль у ВВП країни. Це означає, що повернення до довоєнних тарифних квот з ЄС обернеться втратами у розмірі від 2,8 млрд до 3,5 млрд для українського експорту, за словами міністра.

Що відомо про український експорт у ЄС

Як повідомлялося, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз".

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Зокрема, Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які набудуть чинності із 6 червня. Вони передбачають відновлення квот на імпорт українських товарів цього року в обсязі 7/12 від звичайних річних обсягів, які діяли до 2022 року. Водночас Єврокомісія обіцяє провести переговори пр овнесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

У Мінекономіки України назвали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до DCFTA між Україною та ЄС. Однак переговори з ЄС про внесення змін до DCFTA ще навіть не розпочалися, визнавала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів. Єврокомісія запропонувала запровадити квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС. Зокрема, на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.