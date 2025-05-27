Уряд виділив 3,9 мільярда на придбання житла для військових

Кабінет Міністрів затвердив розпорядження про розподіл 3,9 млрд грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яке передбачає виплату грошової компенсації на придбання житла для військових та членів їхніх сімей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані в обласні бюджети та бюджет міста Києва для виплат 1 587 людям, які мають право на отримання компенсації.

Серед них – ветерани з інвалідністю І та ІІ групи, отриманою внаслідок війни, а також родини загиблих захисників та захисниць.

Кошти надаються за підтримки Євросоюзу в межах спеціального інструменту Ukraine Facility.

Як повідомлялося, українські банки у березні 2025 року видали 427 іпотечних кредитів на загальну суму 795 млн грн, що менше, ніж у лютому та березні. У Нацбанку пояснювали, що на зменшення обсягів видачі іпотеки приблизно на третину вплинули запроваджені восени минулого року зміни до програми "єОселя". Цими змінами більшості категорій позичальників заборонили брати кредити на придбання квартир у будинках віком понад 3 роки. У Мінекономіки пояснювали, що такі вимоги до віку нерухомості мають допомогти розвитку будівельної галузі.