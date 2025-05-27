БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
387 1

Кабмін спростив оренду державного майна для виробників ракетних комплексів

отрк,грім,грім2

Кабінет Міністрів спростив оренду державного так комунального майна для серійних виробників ракетних комплексів.

Такі зміни до постанови "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану" Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 27 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

"Передбачено, що на період воєнного стану право на отримання державного майна без проведення аукціону мають підприємства, установи та організації, які визначені Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу та є серійними виробниками ракетних комплексів", – написав Мельничук.

Такі підприємства мають звернутися до орендодавця з письмовою заявою про включення такого майна до Переліку другого типу. Розмір орендної плати для них становитиме 8% вартості орендованого майна, визначеної незалежною оцінкою (без урахування ПДВ), на рік.

Крім того, змінами передбачено, що у таких випадках внесення та/або опублікування інформації про обʼєкт оренди, договору оренди (змін до нього) та акта приймання-передачі в електронній торговій системі не здійснюється, додав Мельничук.

Нагадаємо, напередодні, 26 травня 2025 року, президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що доручив "надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет".

Автор: 

оренда (391) Кабмін (7788) нерухомість (554) ракети (354)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
налетай на gps-координаты, зелень ни минуты не теряя отправит в фсб
показати весь коментар
27.05.2025 16:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 