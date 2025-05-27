Кабмін спростив оренду державного майна для виробників ракетних комплексів
Кабінет Міністрів спростив оренду державного так комунального майна для серійних виробників ракетних комплексів.
Такі зміни до постанови "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану" Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 27 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
"Передбачено, що на період воєнного стану право на отримання державного майна без проведення аукціону мають підприємства, установи та організації, які визначені Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу та є серійними виробниками ракетних комплексів", – написав Мельничук.
Такі підприємства мають звернутися до орендодавця з письмовою заявою про включення такого майна до Переліку другого типу. Розмір орендної плати для них становитиме 8% вартості орендованого майна, визначеної незалежною оцінкою (без урахування ПДВ), на рік.
Крім того, змінами передбачено, що у таких випадках внесення та/або опублікування інформації про обʼєкт оренди, договору оренди (змін до нього) та акта приймання-передачі в електронній торговій системі не здійснюється, додав Мельничук.
Нагадаємо, напередодні, 26 травня 2025 року, президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що доручив "надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет".
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