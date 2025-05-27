Кабмін продовжив строк пільгових кредитів під 1% річних у зонах високого воєнного ризику до 5 років
Кабінет Міністрів вніс зміни до програми "Доступні кредити 5–7–9%", продовживши дію пільгової ставки 1% річних для інвестиційних кредитів для бізнесу, що працює у зонах високого воєнного ризику.
Відтепер знижена ставка діятиме протягом перших п’яти років кредитування замість двох, після чого становитиме 5% річних, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Ми розширили термін, впродовж якого компанії у зонах високого воєнного ризику зможуть виплачувати кредит саме під 1%. Відтепер це п’ять років замість двох. Це більше стабільності для бізнесу і більше можливостей інвестувати зекономлені кошти у розвиток", – розповіла перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.
Вона зауважила, що наразі підприємства із зон високого воєнного ризику залучають понад 20% всіх кредитів за програмою "5-7-9%".
"Для багатьох вони стають чи не єдиною можливістю підтримувати роботу", – додала Свириденко.
До зон високого воєнного ризику належать як цілі області, так і окремі райони або громади, що зазнають або зазнали бойових дій, регулярних атак, чи перебувають у безпосередній близькості до фронту або розташовані в зоні ризику ураження. Серед них – окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської областей, а також майже всі території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
У Мінекономіки уточнили, що загалом від початку 2025 року бізнес отримав 11,2 тисяч пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 35,4 млрд гривень. З них 7,5 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів дозволив аграріям залучати пільгове фінансування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на будівництво овочесховищ.
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