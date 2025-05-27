Доплату для вчителів можуть збільшити наступного року, але на це треба знайти гроші, – Лісовий

Сума "вчительської доплати" в Україні може бути збільшена в 2026 році, якщо буде знайдено додаткове фінансування.

Про це заявив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом на виконання статті закону про освіту нам потрібно понад 300 млрд грн. Безумовно, зараз у час війни ми не знаходимо такої суми", – сказав Лісовий.

За його словами, на 2025 рік вдалося знайти 12 млрд грн додатково на те, щоб встановити вчителям доплату 1 тис. грн з січня і 2 тис. грн – з вересня.

"Є доручення президента опрацьовувати питання підвищення заробітних плат. Ми маємо кілька сценаріїв: щодо спрощення структури зарплати, щодо виведення зарплати як інструменту мотивації для професійного зростання. Але найдешевший із них починається з 40 млрд грн додаткового фінансування. Ми з урядом працюємо над цією метою і сподіваюся, що ми її вирішимо", – зауважив Лісовий.

Він зазначив, що якщо уряд буде знаходити додаткові ресурси, які будуть менші, ніж 40 млрд грн, щоб запустити один із сценаріїв, то буде збільшуватися сума так званої "вчительської доплати".

Тобто якщо на наступний рік буде знайдено ще додаткові 12 млрд грн, то сума доплати збільшиться вдвічі, якщо буде знайдено додаткові 24 млрд грн – сума доплати збільшиться втричі.

Скільки заробляють учителі в Україні

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення посадових окладів для вчителів потребуватиме значних видатків, під час воєнного стану це проблематично.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року Кабмін вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Цього разу дію постанови зупинили із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.

Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці: