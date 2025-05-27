Російська влада хоче заборонити компаніям, що пішли з країни, викупити назад свої активи

Влада Росії готується позбавити іноземні компанії, що пішли з країни, права на зворотний викуп своїх активів, який вони передбачали, коли продавали бізнес.

Відповідний законопроєкт уже погодив Мінфін РФ, а російська Держдума може ухвалити його в червні, передає The Moscow Times.

Згідно з документом, іноземцям дозволять викупити акції підприємств, що їм належали раніше, тільки якщо це схвалить російський уряд або новий власник. При цьому відмовити у поверненні активів можна буде, якщо закордонний акціонер родом із "недружньої" країни, якщо в договорі на зворотний викуп зазначена ціна нижче за риночну, а також у разі закінчення двох років із моменту укладення контракту.

Однак при відмові закордонний бізнес має отримати компенсацію, розмір якої встановить уряд РФ.

Якщо колишні іноземні власники перед виходом із Росії не виконали своїх зобов'язань, то розмір виплати за опціоном скоротиться, а кінцеву суму встановить суд.

У законопроєкті також наголошується, що російський уряд отримає право відмовити іноземним підприємцям у поверненні активів, якщо компанія належить до галузі, яка впливає на соціально-економічний стан країни. Критично значущий бізнес, пов'язаний із фінансовою стабільністю та обороною країни, можна буде повернути лише за погодженням із російським президентом.

Згідно з підрахунками російських юристів, із неможливістю повернути собі російські активи можуть зіткнутися щонайменше 18 іноземних корпорацій, які отримали опціон на зворотний викуп. Публічно про такий пункт у договорах, як правило, не повідомлялося, але відомо, що він був передбачений французькою Renault і американською McDonald's. Так, Renault розраховувала викупити свої активи протягом шести років, таку саму умову передбачили в McDonald's.

Нагадаємо, в серпні 2023 року повідомлялося, що російська влада вимагає від компаній, які намагаються піти з Росії, все більших знижок при продажі активів.

Раніше Москва вимагала від продавців дисконту на рівні 50% від оцінки активу, а також сплати внеску до російського бюджету у розмірі не менше 10% ціни, але пізніше російська влада почала вимагати додаткових знижок.

Нагадаємо, до того Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.