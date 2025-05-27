Фонд держмайна продав "Київський авторемонтний завод" за 310 мільйонів. Ціна зросла в понад тричі

Фонд державного майна України провів онлайн-аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Київський автомобільний ремонтний завод", що знаходиться у Києві. Завод продали за 310 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

За право власності на об'єкт змагалися два інвестори, ціна зросла у 3,5 раза: з 88,485 млн грн до 310 млн грн. Додатково переможець має сплатити 62 млн гривень ПДВ.

Таким чином загальний економічний ефект від приватизації об'єкта може становити 372 млн грн.

На балансі держпідприємства перебувають 71 одиниця нерухомого майна (виробничі, адміністративні, складські, допоміжні будівлі та споруди) та інфраструктури (водойми, дороги, мережі водопостачання та водовідведення, електромережі тощо) загальною площею 26 709,70 кв. м.

Також до майнового комплексу входять 22 одиниці транспортних засобів 1974-2006 років випуску та 27 одиниць рухомого майна.

Покупець єдиного майнового комплексу зобов’язаний забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості та не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.

Переможець має 20 днів на повну оплату лота з урахуванням ПДВ, після цього отримає об'єкт за який змагався, зазначили в Фонді держмайна.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України в квітні спрямував до держбюджету 322,94 млн грн, отриманих від приватизації.

До того стало відомо, що лише за два місяці 2025 року Фонд державного майна продав на приватизаційних аукціонах 46 об'єктів державної власності.