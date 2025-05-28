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Новини
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У першому кварталі в експлуатацію ввели понад 28 тисяч нових квартир. Найбільше – на Київщині

В Україні ввели в експлуатацію понад 28 тисяч нових квартир. Найбільше – на Київщині

Упродовж першого кварталу 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію 28 432 квартири у житлових будинках, з яких 8 462 – в одноквартирних житлових будинках, а 19 970 – у багатоквартирних.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає liga.net.

Найбільше нових квартир зʼявилося на Київщині – 5 472, у Києві – 4 076, на Одещині – 3 488, Львівщині – 3 076 та Вінниччині – 2 409.

Водночас найменше квартир ввели в експлуатацію у Херсонській (16), Донецькій (40), Миколаївській (49), Кіровоградській (60) та Сумській областях (75).

Загальна площа нового житла в Україні становила майже 2,3 млн квадратних метрів, з яких 1,15 млн квадратних метрів – в одноквартирних будинках. Загальна житлова площа склала 1,04 млн квадратних метрів.

Серед регіонів найбільша площа нового житла зафіксована також у Київській області – понад 444 тисячі квадратних метрів. На другому місці – Київ із загальною площею понад 282 тисячі квадратних метрів, а на третьому – Одеська область (понад 199 тисяч квадратних метрів).

Важливо, що Держстат не враховував дані з тимчасово окупованих Росією українських територій.

Як повідомлялося, за підсумками січня-березня 2025 року індекс цін на житло в Україні становить 111,2%, тоді як за аналогічний період торік показник складав 116%. У Держстаті зазначили, що ціни на житло у 2024 році зросли на 12,7%.

Раніше повідомлялося, що обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за минулий рік збільшився на 23,5% порівняно з 2023 роком – до 204,7 млрд грн.

Автор: 

житло (594) Держстат (1433)


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скільки квартир було викуплено державою і передано у власність ВПО?
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28.05.2025 11:34 Відповісти
Мене цікавить одне питання, яка кількість збудована за державний фонд фінансування, яку кількість збудували приватні особи, а яку інвестори?!
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28.05.2025 13:14 Відповісти

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