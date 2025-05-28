Голова "Укргідроенерго" Сирота звільнився після 15 років роботи на посаді (оновлено)

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота завершує роботу на своїй посаді.

Про це повідомили в "Укргідроенерго". Раніше про це заявили джерела в уряді та в одній з державних компаній.

"Рішенням наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" від 28 травня 2025 року було задоволено заяву Ігоря Сироти. Цей крок відбувається у момент стабільності та впевненого зростання "Укргідроенерго": компанія посідає провідне місце в енергетичній галузі, є фінансово стійкою, організаційно зрілою та зосередженою на реалізації амбітного курсу сталого розвитку й міжнародного партнерства", – повідомили в компанії.

Там додали, що Сирота покидає компанію після 15 років роботи.

До моменту обрання наглядовою радою відповідно до вимог законодавства нового генерального директора обов'язки керівника компанії тимчасово виконуватиме Богдан Сухецький.

В "Укренерго" підкреслили, що компанія й надалі працює у штатному режимі. Усі виробничі процеси, контракти та зобов'язання перед партнерами, постачальниками та фінансовими установами виконуються в повному обсязі.

Раніше "Економічна правда" із посиланням на джерела повідомила, що Сироту активно "збивають" останні декілька тижнів.

"У підсумку він вирішив піти сам і найближчим часом має написати заяву за "власним бажанням". У середу її повинна розглянути наглядова рада компанії, яка й ухвалить фінальне рішення. З вірогідністю 99% він буде звільнений", – зазначив співрозмовник видання.

Водночас, за даними джерел, на місце гендиректора компанії планують призначити "людину з орбіти міністра енергетики Германа Галущенка".

Нагадаємо, Ігор Сирота прийшов в "Укргідроенерго" у березні 2010 року на посаду першого заступника голови правління, у 2011 році був призначений генеральним директором компанії.

Як повідомлялося, у квітні 2025 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" обрала Сергія Корецького новим головою правління.