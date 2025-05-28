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Новини
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Голова "Укргідроенерго" Сирота звільнився після 15 років роботи на посаді (оновлено)

Багаторічний очільник

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота завершує роботу на своїй посаді.

Про це повідомили в "Укргідроенерго". Раніше про це заявили джерела в уряді та в одній з державних компаній.

"Рішенням наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" від 28 травня 2025 року було задоволено заяву Ігоря Сироти. Цей крок відбувається у момент стабільності та впевненого зростання "Укргідроенерго": компанія посідає провідне місце в енергетичній галузі, є фінансово стійкою, організаційно зрілою та зосередженою на реалізації амбітного курсу сталого розвитку й міжнародного партнерства", – повідомили в компанії.

Там додали, що Сирота покидає компанію після 15  років роботи.

До моменту обрання наглядовою радою відповідно до вимог законодавства нового генерального директора обов'язки керівника компанії тимчасово виконуватиме Богдан Сухецький.

В "Укренерго" підкреслили, що компанія й надалі працює у штатному режимі. Усі виробничі процеси, контракти та зобов'язання перед партнерами, постачальниками та фінансовими установами виконуються в повному обсязі. 

Раніше "Економічна правда" із посиланням на джерела повідомила, що Сироту активно "збивають" останні декілька тижнів.

"У підсумку він вирішив піти сам і найближчим часом має написати заяву за "власним бажанням". У середу її повинна розглянути наглядова рада компанії, яка й ухвалить фінальне рішення. З вірогідністю 99% він буде звільнений", – зазначив співрозмовник видання.

Водночас, за даними джерел, на місце гендиректора компанії планують призначити "людину з орбіти міністра енергетики Германа Галущенка".

Нагадаємо, Ігор Сирота прийшов в "Укргідроенерго" у березні 2010 року на посаду першого заступника голови правління, у 2011 році був призначений генеральним директором компанії.

Як повідомлялося, у квітні 2025 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" обрала Сергія Корецького новим головою правління.

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Зеленський здав енергетику країни в управління покидькові, казнокрадові та зрадникові Галущенку.
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28.05.2025 12:19 Відповісти
Добивають "зелені" енергетику країни під задоволене мовчання ЗЕлохів, які 21 квітня 2019 року радісно видали на це мандат Потужному та Незламному вихованцю КГБшно-ФСБшної Академії Гумора КВН імені Маслякова ... нехай Сашко гарно себе почуває на концерті Кабздона!
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28.05.2025 13:08 Відповісти
Водночас, за даними джерел, на місце гендиректора компанії планують призначити "людину з орбіти міністра енергетики Германа Галущенка".

І керівник Енергоатому Котін, і міністр енергетики Галущенко є людьми з близького кола екснардепа Деркача. Того самого, який зараз не просто сенатор у РФ, а й член безпекового комітету
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28.05.2025 13:09 Відповісти
Сирота ще з 2010 року очолює "Укргідроенерго", його призначили на цю посаду за часів, коли Юрій Бойко очолював Міненерго. Він є сватом Бойка. Його дочка Роксолана Сирота (співачка Roxolana) вийшла заміж за одного із синів Юрія Бойка.
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28.05.2025 18:45 Відповісти
Галущенко вже на кілька років строгого режиму з конфіскацією напрацював! Тепер трудиться над довічним... Зелена влада не вічна, а сховатись ніде, хіба що в росії...
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28.05.2025 14:51 Відповісти
Сирота багато чого знає.
Як би не пішов за Портновим...
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28.05.2025 15:07 Відповісти
Компанію, в якій знищено два найцінніших актива - Каховську і Дніпровську ГЕС, назвали "фінансово стійкою, організаційно зрілою та зосередженою на реалізації амбітного курсу сталого розвитку"... Немає слів
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28.05.2025 20:33 Відповісти
Суки зелені! Ніяк не нажеретесь? Вдавитесь...
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28.05.2025 22:30 Відповісти

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