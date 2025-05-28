Споживання електроенергії зростає, негода спричинила знеструмлення у п’яти областях

Українські енергетики фіксують зростання споживання електроенергії внаслідок хмарної погоди. Водночас Дощ та вітер призвели до знеструмлень десятків населених пунктів у п’яти областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, негода повністю або частково знеструмила 43 населені пункти. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас у прифронтових регіонах ця робота ускладнюється необхідністю залучення саперів під час обстеження пошкоджених ліній.

Також станом на 9:30, рівень споживання електроенергії був на 2,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюється хмарною погодою у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

"З урахуванням погодних умов, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 10:00 до 22:00", – закликають в "Укренерго".

Як повідомлялося, на початку квітня "Енергоатом" вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня збирається завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України.

При цьому Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік таким чином, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.