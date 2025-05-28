Агрохолдинг ІМК виплатить дивіденди акціонерам вперше від початку великої війни

Агрохолдинг ІМК виплатить проміжні дивіденди на основі звітності станом на кінець березня цього року на загальну суму 22,37 млн євро, або 0,63 євро на акцію.

Таке рішення рада директорів агрохолдингу затвердила в ході конференц-колу 22 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Під час визначення дивідендів було враховано, що чистий прибуток за перший квартал 2025 року склав 16,74 млн євро, нерозподілений прибуток на кінець березня – 7,08 млн євро, а емісійний дохід – 17,84 млн євро.

Дивіденди будуть сплачені 5 червня.

Після оголошення про дивіденди акції ІМК подорожчали приблизно на 15% – до 31,9 польського злотого за акцію (близько 7,5 євро).

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Як повідомлялося, 15 травня Антимонопольний комітет (АМКУ) задовольнив заявку зареєстрованої у Люксембурзі компанії "Кернел Холдинг С.А." Андрія Веревського на набуття контролю над люксембурзькою IMC S.A. – материнською компанією українського агрохолдингу ІМК.

Після публікації цього повідомлення обидві сторони угоди заявили, що вона зірвалася. Втім, незважаючи на призупинення переговорів з ІМК, "Кернел" не відкликав свою заявку з АМКУ і впродовж року матиме право на реалізацію угоди.

Агрохолдинг ІМК входить до десятки найбільших аграрних компаній в Україні, спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних культур та виробництві молока. Обробляє близько 120 тис. га землі у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Володіє потужностями зі зберігання 560 тис. тонн зернових та олійних культур.

Компанія створена у 2007 році колишнім власником корпорації "Клуб Сиру" Олександром Петровим. З липня 2024 року головою правління компанії є Алекс Ліссітса.

ІМК завершив 2024 рік з чистим прибутком у розмірі $54,54 млн порівняно із чистим збитком $21,03 млн у 2023 році. Виручка зросла на 52% – до $211,29 млн, валовий прибуток – в чотири рази, до $109,10 млн, нормалізована EBITDA – у 25 разів, до $86,11 млн.