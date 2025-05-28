Нацбанк вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок. Їх поки що дві

Національний банк вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок. До нього наразі Рішенням Правління Національного банку від 27 травня 2025 року до категорії значимих увійшли кредитні спілки "Кредит-Союз" та "Вигода".

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що кредитну спілку може бути віднесено до категорії значимих за умови її відповідності критеріям, установленим Нацбанком.

Зокрема, кредитна спілка повинна мати діючу ліцензію, не відноситися до неплатоспроможних, її активи мають становити понад 100 тис. грн, а показник її значимості має дорівнювати або перевищувати 70.

Показник значимості кредитної спілки залежить від її розміру та напряму діяльності.

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Кредитна спілка, яка набула статусу значимої, зобов’язана до закінчення поточного календарного року привести свою діяльність у відповідність до вимог Нацбанку щодо системи управління.